El reconocido periodista, escritor y personalidad televisiva Jimmy Giménez-Arnau ha fallecido este martes a los 80 años, dejando tras de sí un legado imborrable en el mundo de la crónica social en España. Giménez-Arnau fue una figura controvertida que nunca pasó desapercibida por su estilo irreverente e ironía ante las cámaras. Ha sido su esposa, Sandra Salgado, con quien contrajo matrimonio en 2013, quien ha confirmado la noticia de su fallecimiento al programa Ni que fuéramos (antes Sálvame) – programa del que fue durante años colaborador-, dejando con ello debastados a los colaboradores presentes en plató.

«Yo le conocía desde hacía muchísimos años, antes de coincidir televisión. Estudié Derecho con uno de sus hermanos. Me he quedado seco porque, como todos, le tenía mucho cariño. Hemos tenido nuestras cosas pero le tenía mucho cariño. He pasado grandes momentos y me he reído mucho con él. Su época en la tele gallega, que lo cobraba en cajas de marisco y luego te invitaba a casa. Es muy complicado seguir trabajando hoy», ha confesado muy emocionado Kiko Matamoros. «Siempre me decía que necesitaba estar activo. Era como un niño», ha añadido por su parte María Patiño.

Pero la noticia del fallecimiento de Jimmy Giménez-Arnau ha despertado un sinfín de reacciones más allá del universo Sálvame. Uno de los primeros rostros conocidos que se ha pronunciado al respecto de la noticia ha sido Ana Rosa Quintana nada más comenzar el programa TardeAR, en Telecinco. «Son tantos años, tantos recuerdos… para mí ha sido un palo tremendo. Es uno de los periodistas más mordaces de la historia del periodismo español, una pluma tan afilada que nunca se casaba con nadie. Nosotros nos quedamos con su valor humano, un tipo amigo de sus amigos, leal, cercano, risueño, inteligente, una persona que se hacía querer como pocos. Una vida de película desde que nació a borodo de un transatlántico y que navegó por oceános de letras, un aventurero que surcó los platós más duros y que abordó a los invitados y valiente como pocos. Jimmy, amigo, te leemos, te recordamos. Descansa en paz», han sido sus palabras.

También se ha querido expresar sus condolencias Pilar Eyre, amiga íntima de Jimmy. «Era un hombre muy fuerte. Era mi amigo del alma, tengo el corazón roto. Él era elegante para todo, incluso para no mostrar sus sentimientos. Se ha ido el hermano que nunca he tenido, siento que mi vida va a ser mucho peor sin él. Tengo complejo de culpa porque no he estado a la altura de tanto cariño. No he sido tan amiga como lo ha sido él conmigo», ha dicho.

Noticia en ampliación…