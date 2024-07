Jordi González destapa la jugosa oferta de trabajo que hizo a Belén Esteban

«Que yo sepa, al menos tres. Le propusimos colaborar en D Corazón antes de que naciera este proyecto. Estaba en Miami y me dijo que hablaríamos a su regreso. También estuvo involucrada en lo del baile, relacionado con lo de la ex presidenta, cuando ya habíamos firmado el contrato», ha añadido Jordi ante la mirada atónita de los colaboradores del programa, y el asentimiento de la propia Belén Esteban. «Para que luego la gente diga», ha dicho la de Paracuellos del Jarama. «Eso está muy bien. A mí no me ha llamado ni el tato», ha apostillado, por último, María Patiño.

Estas palabras de Jordi González, sea como fuere, han puesto de nuevo sobre la mesa la polémica en torno al fichaje de Belén Esteban para el programa Baila como puedas. Uno que cerró, el pasado mes de enero, José Pablo López, director de contenidos de TVE; pero que Elena Sánchez, entonces presidenta interina de la corporación, tiró abajo de manera inmediata. «Ha vetado el fichaje de ‘la princesa del pueblo’ que ya estaba cerrado por su número dos tras varias semanas de negociaciones», trascendió entonces.