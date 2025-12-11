La confesión que jamás hará Urdangarin: una novia plantada a las puertas del altar con la que se ha vuelto a ver

Iñaki Urdangarin ha concedido su primera entrevista televisiva tras su paso por prisión. Un punto de inflexión en su vida durante el cuál ha asegurado que lloró muchísimo. Lo hará en el programa Pla seqüència de la 2Cat de TVE frente a las preguntas de Jordi Basté. Con un arranque a modo de confesión, el ex marido de la infanta Cristina, condenado a cinco años y diez meses de prisión por prevaricación, fraude, tráfico de influencias y dos delitos contra Hacienda, se abre como nunca contando dejando claro lo mal que lo ha pasado. Se sabe que, en la previa a esta entrevista, Iñaki ha marcado como línea roja cualquier tema refrente a sus hijos.

Sin embargo, existe otro hito personal en su vida del que nunca ha hablado y nunca hablará. Urdangarin se enamoró de la hermana del Rey Felipe VI mientras planeaba su boda con una atractiva joven catalana a la que dejó plantada al más puro estilo Curro Romero. Una sonada espantá tras la cual su vida cambió para siempre y las ilusiones de la joven que esperaba darle el sí quiero se vieron truncadas tras enterarse de la relación de Txiki, que es como ella llamaba a Iñaki, y la infanta de España por televisión. Pocos saben que ambos se volvieron a ver pasados los años. Un encuentro inesperado en el que Urdangarin ya había pasado por el penal y compartía su vida con Ainhoa Armentia.

En la primavera de 1997 Carmen Cami paso a convertirse en la mujer más buscada de España después de que Zarzuela anunciara, el 30 de abril, el compromiso oficial de la infanta Elena e Iñaki Urdangarin, quienes se casarían solo cinco meses después del anuncio bomba. Así, del mismo que se conocía la relación, la joven catalana se enteraba también por la televisión de que su novio había estado saliendo en paralelo con la hija del rey durante meses.

Frente a los focos, Cami, al más puro estilo Chenoa con su sudadera gris mostraba una cara vista de despreocupación: «No estoy dolida con él. Estoy muy tranquila, muy bien y muy feliz». Sin embargo, a pesar de que ella no dejaba de repetir que su ya ex novio se había portado muy bien con ella y juraba desearle «mucha felicidad», tras los micrófonos se conocía la cara oculta. «Ella se sintió muy dolida, herida y enfadada. No se sintió bien tratada por Iñaki», aseguran a este digital los gráficos conocedores de su realidad paralela. No sólo eso, como se desveló en el libro Urdangarin. Un consentidor en la Corte del Rey Juan Carlos, escrito por Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta, Iñaki se marchaba de la vida de Carmen sin decir adiós y llevándose con él todo el capital que ambos compartían en una cuenta conjunta. Todo un detalle.

Desde aquel momento, Cami, desaparecía para siempre y se marchaba de Barcelona en las fechas claves de la vida pública de su ex hasta que todo pasó y volvió a retomar su vida. Nunca se supo nada de ella hasta que, en el año 2012, con el auge del caso Nóos encima de la mesa de la actualidad, concedía una entrevista a LOC compadeciéndose de quién, en el pasado no mostró compasión con ella: «No me gusta nada esta situación. Y la verdad es que me da muchísima pena todo lo que le está pasando (…). No conocí nunca esa faceta suya. No, no era un hombre ambicioso. Por lo demás, no hablé entonces y tampoco voy a hacerlo ahora. Todo esto es ya un capítulo cerrado». Carmen había rehecho su vida junto a Javier Pellón, prestigioso fundador de Metropólitan y actual CEO de los centro f We\On y el que fuera su jefe durante la gran sacudida del compromiso y boda de Iñaki y la infanta Cristina.

Junto a él tuvo dos hijos y la información con cuentagotas sobre su esfera profesional la situaban en 2017 como administradora única de Jukatjan S.L., la empresa paraguas que gestiona una charcutería gourmet en Puigcerdá y también realiza operaciones inmobiliarias diversas. Hoy, 8 años después, Cami Solsona, aparece como apoderada solidaria de la empresa Ocio Bienestar y Salud y también como administradora única de Llefisa S.L., encargada de prestar servicios de gestión y asesoramiento técnico a explotaciones deportivas. Sin duda, un triunfo en la sombra frente a la montaña rusa y debacle del ex duque de Palma.

El encuentro de Urdangarin y su primera novia, ya saliendo con Ainhoa

Sin embargo, aunque numerosas personas del entorno de Carmen han asegurado durante todos estos años que Txiki y Cami nunca se volvieron a ver, LOOK ha podido conocer que ambos se han vuelto a ver recientemente: «Habiendo salido de la cárcel y ya teniendo una relación oficial con Ainhoa Armentia, Iñaki y Carmen Camí coincidieron en un acto social en Barcelona», asegura un testigo de este encuentro. Lejos de evitarse en medio el evento, ambos no tuvieron inconveniente en intercambiar impresiones en su particular cara a cara: «Tuvieron un trato cordial, no cercano pero sí se saludaron con cariño y educación». Así, y según dichas fuentes, la ex novia de Urdangarin pudo hacer gala frente al nuevo Txiki de lo que durante años dejó claro frente a los medios: que superó el rencor y el resentimiento por un hecho que reescribió su vida, en el caso de Carmen, lo hizo para bien.