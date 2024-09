Íñigo Moreno de Arteaga siempre ha relegado a un segundo plano todo lo relacionado con su esfera más personal. Sin embargo, hay ocasiones en las que deja a un lado el hermetismo, como ha hecho ahora. El aristócrata, abuelo de Teresa Urquijo, ha concedido una entrevista con motivo de su 90 cumpleaños. No sólo ha realizado un repaso de su vida, sino que también ha hablado del marido de su nieta, José Luis Martínez-Almeida.

«En casa ha entrado como un nieto más», ha asegurado Íñigo Moreno de Arteaga. «Como alcalde ya es conocer mucho, eh. Es un abogado del Estado, con una formación profunda y un hombre muy llano», ha añadido.

Teresa de Borbon-Dos Sicilias e Íñigo Moreno. (Foto: Gtres)

El aristócrata también ha explicado cómo conoció al alcalde de Madrid. Ha indicado que fue cuando Teresa Urquijo inició un romance con él. Íñigo Moreno de Arteaga ha aprovechado también esta intervención para hablar de su nieta. «Es una chica estupenda. Brillante en sus estudios y en la vida. Llevará dos o tres años trabajando y es mucho más brillante todavía», ha comentado, deshaciéndose así en halagos hacia ella. «Es la sonrisa hecha persona. Es alguien que gana porque siempre está sonriendo, y eso indica un buen carácter, claro», ha añadido a ¡Hola!.

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Uquijo. (Foto: Gtres)

El 6 de abril, Madrid acogió uno de los eventos más importantes de toda su historia, la bautizada como la boda del año. Un enlace protagonizado por José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo que reunió a la alta sociedad, a distintas personalidades, así como miembros de la Familia Real y de la familia de Su Majestad el Rey. Fue entonces, cuando Íñigo Moreno de Arteaga se dejó ver, muy emocionado, junto a su esposa Teresa de Borbón-Dos Sicilias. El matrimonio derrochó complicidad en este día tan especial para la familia.

Teresa de Borbon-Dos Sicilias e Íñigo Moreno. (Foto: Gtres)

Sobre Irene Urdangarin y Juan Urquijo

Irene Urdangarin y Juan Urquijo han acaparado la atención de los medios después de conocerse su romance. Aunque optan por la discreción, lo cierto es que ya han trascendido imágenes de ellos juntos muy acaramelados. Acerca de esta historia de amor, el aristócrata también se ha pronunciado con total sinceridad.

Irene Urdangarin paseando por la calle. (Foto: Gtres)

«Es simpatiquísimo y arrollador», ha dicho en un primer momento sobre su nieto. «Los veo jóvenes. Será o no será… El tiempo dirá. Irene tiene 19 años y una carrera que empezar», ha comentado al mismo tiempo que ha asegurado que no le sorprendió la relación. «Es un proyecto de futuro. A lo mejor se cuaja o a lo mejor no. Sabe Dios», ha dicho.