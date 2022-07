El mes de julio ha sido de lo más especial para Jennifer Lopez y Ben Affleck. Después de muchos años separados, el tándem conocido como Bennifer se daba el “sí, quiero” en Las Vegas, sellando así un amor que ha sido idolatrado por todo el panorama hollywoodiense. Pero no todo iba a ser de color de rosa en la relación, y ambos actores sellaron su romance con unas cláusulas prematrimoniales que no han pasado desapercibidas para sus fans. Y es que, una de ellas no es otra que la de tener la obligación de practicar sexo más de cuatro veces a la semana, lo que indica que será un matrimonio en el que la pasión no puede agotarse pese al paso del tiempo.

Pero, ¡ojo! Ni el intérprete ni la cantante han sido los únicos que han impuesto sus propias reglas a sus respectivas parejas antes de pasar por el altar. Los acuerdos prenupciales son algo totalmente normal para los famosos, siendo cada vez más los que prefieren que queden claras ciertas condiciones antes de unir sus vidas para siempre -o al menos intentarlo-. Este es el caso de Beyoncé y Jay-Z, que antes de celebrar su enlace en 2008, dejaron claro que la artista recibiría cinco millones de dólares por cada hijo que tuviera, y, en caso de que se separen, conseguirá un millón por cada año de matrimonio que hayan cumplido.

Otra de las parejas más conocidas del planeta es la que en su día formaron Brad Pitt y Angelina Jolie. Aunque solo estuvieron casados dos años, Angelina firmó que, si su pareja cometía una infidelidad durante el matrimonio, perdería inmediatamente la custodia de todos y cada uno de sus hijos. Algo nada exagerado en comparación con lo que acordaron el Mark Zuckerberg y Priscilla Chan, optando por tener únicamente una cita una vez a la semana durante una hora y ninguna en solitario, además del poder del creador de Facebook para disfrutar de 100 minutos a solas.

Por otro lado, Jessica Biel y Justin Timberlake alegaron que, si alguna de las partes cometía una infidelidad, tendría que pagar a la afectada hasta 500 mil dólares, así que probablemente se lo pensarían dos veces antes de dar un paso en falso. Algo muy similar a lo que acordaron Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas, siendo la primera la que sumaría una cuantía de cinco millones de dólares por cada infidelidad de su marido, además de tres millones de euros y un millón de dólares por cada año que estuvieran juntos. Charlie Sheen y Denise Richards también estaban en contra de las infidelidades, sobre todo teniendo en cuenta que estaban de acuerdo en pagar al otro más de cuatro millones de dólares si cometía una infidelidad.

Por último, en el matrimonio formado por Katie Holmes y Tom Cruise se acordó que, si se divorciaban antes de los once años, ella recibiría tres millones de dólares por cada año, mientras que, si pasaban más tiempo, obtendría la mitad de la fortuna del actor.