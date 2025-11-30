Circlassica, el circo con el que Emilio Aragón mantiene vivo el espíritu de Miliki en Navidad

Circlassica, el sueño de Miliki es un espectáculo que llegó a Madrid el 19 de noviembre y que pone de manifiesto cuál es la gran pasión de Emilio Aragón, su creador. El artista ha demostrado ser un digno heredero de su padre, Emilio Aragón Bermúdez, y precisamente por él ha diseñado un número cuyo protagonista lleva el mismo nombre de pila. Miliki es un niño que sueña con ser payaso y no descansa hasta conseguirlo. Gracias a esta historia, la capital se ha llenado de magia durante la Navidad y todo aquel que tenga curiosidad por ver qué tiene entre menos el protagonista de Médico de familia puede desplazarse hasta IFEMA hasta el próximo 16 de enero.

Emilio Aragón es hijo de Miliki. Este último saltó a la fama debido a su talento para entretener a la audiencia. Su proyecto más famoso fue formar parte de Los payasos de la tele, pero además de este programa participó en muchos otros porque su intención no era ser popular, sino crear un buen contenido para su querido público. Eso es justo lo que quiere Emilio, quien ha hecho una gran apuesta al llevar Circlassica a la capital.

El nuevo espectáculo de Emilio Aragón

Miliki falleció el 18 de noviembre de 2012, pero su recuerdo sigue muy presente, sobre todo en su familia. Esa es la razón por la que Emilio Aragón ha diseñado Circlassica, una función que permitirá a las nuevas generaciones acercarse a uno de los mejores payasos de nuestro país.

Cartel de promoción de Circlassica. (Foto: Instagram)

Tal y como hemos indicado al principio de estas líneas, el argumento es tan sencillo como romántico: un niño se da cuenta de que es artista y empieza a trabajar para convertirse en un buen payaso y poder viajar por todo el mundo. Sólo tiene siete años, pero ya sabe cantar, así que compone una serie de temas y se dedica a pasear su arte por muchas ciudades. Lo mejor es que no lo hace sólo, sino que cuenta con la ayuda de unos compañeros que dejarán a todos sin palabras.

El número que ha preparado Emilio Aragón cuenta con un grupo de artistas muy variado: hay un director de orquesta, profesionales llegados de todas partes del mundo y una puesta en escena impresionante. Con mucho talento y dedicación, crean un ambiente perfecto capaz de hechizar a cualquiera.

Un bonito gesto con Miliki

Emilio Aragón con su padre, Miliki. (Foto: Gtres)

Hay dos personajes clave dentro de Circlassica que, como recordarán todos los fans de Miliki, están íntimamente ligados a la historia del emblemático payaso: don Pepito y don José. En esta otra, estos dos últimos son los maestros del niño, el protagonista que sueña con triunfar en el mundo del circo.

Emilio Aragón ha explicado que abrir las puertas de este espectáculo significa mucho para él. «Va a ser un sueño hecho realidad porque este espectáculo tenía que haberse estrenado antes de la pandemia», comenta durante una de sus entrevistas. Por ese motivo, ha hecho una gran apuesta y ha contado con Acróbatas, malabaristas, músicos y trapecistas que le ayudarán a que el nombre de su padre suene por todos los rincones del país.