Chistian Galvéz, de 43 años, está viviendo una jornada muy especial con motivo de su primera celebración del Día del padre. Por ello, su mujer, Patricia Pardo (40) ha querido tener un bonito gesto con el presentador. A través de su perfil de Instagram ha compartido una publicación en la que aparece Gálvez junto al hijo que tienen en común, pero hay un detalle que ha llamado especial atención. Mientras el comunicador se hace el selfie, de fondo aparece una pantalla de televisión con el programa Vamos a ver y Pardo presentando. «La ilusión que siento cuando recibo estos mimos…

¡Cómo me entusiasma veros juntos y felices!», ha escrito en un primer momento la periodista.

«Esta foto encierra muchas historias: la de nuestro sueño cumplido, la de un hombre que es pura entrega, o la de una personita que aun no es consciente del amor inmenso de su familia», ha proseguido Patricia. Unas palabras que no se han quedado ahí. «Decirte ‘felicidades, papi’ se queda corto… No sólo le das todo tu cariño y esa ternura tuya tan especial a nuestro bebé, sino que entregas tu tiempo a toda la familia para conseguir el complejo equilibrio que necesitamos para que todo funcione», ha agradecido.

Con esta misiva, Pardo se ha deshecho en halagos hacia su marido y ha querido recalcar las «mil facetas» que tiene Gálvez. «Siempre consigues que todo fluya», ha indicado. «Gracias por transmitirme esa fortaleza que necesito para poder ponerme todos los días delante de una cámara y por lograr que seamos una piña, pese a todo», ha continuado.

La periodista Patricia Pardo y el presentador Christian Galvez durante la presentacion ante los medios de su hijo Luca Galvez en Madrid./ Gtres

Para finalizar, Patricia Pardo ha hecho hincapié en que «para mí la igualdad es precisamente esto. Una pareja que se complementa sin importar el rol y aporta todo lo que puede para que una familia salga adelante. Ojalá muchos años volando a tu lado. Te lo dice tu chica de ojos marrones que siempre creerá en ti», ha sentenciado.

Una Navidad diferente y especial

Fue el pasado 22 de diciembre, cuando la pareja dio la bienvenida a su primer hijo en común, Luca. «Encontramos la ‘luz’ y el ‘camino’ el uno en el otro y ahora llegas tú, tan deseado, para iluminar aún más nuestros pasiños. Eran rosas. Hoy han florecido. ¡Bienvenido Luca!», escribieron de forma conjunta en sus perfiles oficiales de Instagram junto a una fotografía donde se podían ver las manos de la pareja entrelazadas con las del recién nacido.

Christian Gálvez posando con Patricia Pardo. / Gtres

Christian Gálvez y Patricia Pardo anunciaron que serían padres en julio. Sin embargo, no fue la única noticia que dieron a sus seguidores, sino que aprovecharon la ocasión para contar que llevaban casados más de un año. «Así lucía el cielo de Madrid el día de nuestra boda. La vida no ha podido hacernos un regalo de aniversario mejor que colocar un lucero más en nuestro campo de estrellas», explicaron. Ahora, el matrimonio disfruta de una nueva etapa junto al pequeño que va a cumplir los tres meses de vida.