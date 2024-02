Christian Gálvez dedica un emotivo y significativo poema a su hijo recién nacido

Christian Gálvez no puede ocultar su felicidad por haberse convertido en padre y prueba de ello son las palabras que, en las últimas horas, el escritor ha dedicado al recién nacido a través de su perfil en Instagram, donde reúne a más de doscientos mil seguidores. El que fuera presentador de Pasapalabra ha aprovechado una imagen de él mismo junto a su hijo en común con Patricia Pardo para dirigirse a él con el poema que, precisamente, une a los dos periodista desde el comienzo de su relación: Itaca que, escrito por Konstantino Kavafis en 1911, habla del viaje interior de cada uno y de la importante del camino más allá del destino.

«A Luca», comienza el presentador. «Cuando emprendas tu viaje a Ítaca pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones ni a los cíclopes ni al colérico Poseidón, seres tales jamás hallarás en tu camino, si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones ni a los cíclopes ni al salvaje Poseidón encontrarás, si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti», continúa.

«Pide que el camino sea largo. Que muchas sean las mañanas de verano en que llegues -¡con qué placer y alegría!- a puertos nunca vistos antes. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano y toda suerte de perfumes sensuales, cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas. Ve a muchas ciudades egipcias a aprender, a aprender de sus sabios. Ten siempre a Itaca en tu mente. Llegar allí es tu destino. Más no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar, viejo ya, en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino. Pero no tiene ya nada que darte. Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas», termina el comunicador.

Esta no es la primera vez, sea como fuere, que Gálvez envía un mensaje a Luca en las redes sociales. Cuando el bebé cumplió un mes, el presentador compartió en su perfil en la ya citada red social las primeras imágenes del pequeño. «Un mes. Los amores de mi vida. Bendita vuestra luz. Os amo», escribió entonces el periodista junto a varias imágenes de él con el bebé y la presentadora de Vamos a ver, en Telecinco. Asimismo, antes, Christian publicó una fotografía de la mano del recién nacido con la que aprovechó para compartir con los usuarios en la red el motivo de su nombre: «Encontramos la ‘LUz’ y el ‘CAmino’ el uno en el otro, y ahora llegas tú, tan deseado, para iluminar aún más nuestros pasiños», relató.

Christian Gálvez y Patricia Pardo a su salida del hospital / Gtres

Fue el pasado día 22 de diciembre cuando el presentador dio la bienvenida a su primer hijo en común con Patricia Pardo, quien esta misma semana se ha reincoporado en televisión tras su bajade maternidad. «Tengo muchas ganas de volver, estar con mis compañeros y volver a tomar el pulso de la actualidad. Pero me va a costar porque dejo en casa a lo que más quiero. Mi bebé», reconocía hace varias semanas.