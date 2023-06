Chris Hemsworth y Elsa Pataky están de nuevo en España. El actor ha sido el último de los invitados al programa de Pablo Motos, mientras que la intérprete ha participado en los Premios Elle Deco en la capital. En su entrevista en El Hormiguero, Chris Hemsworth ha hablado de cómo se siente cuando está en nuestro país, sus últimos proyectos y también su relación con la española.

El australiano ha viajado a España para presentar Tyler Rake 2, un filme de suspense y acción que se estrenará el 16 de junio en Netflix, a cuya premiere ha asistido en el centro de Madrid. Pero también ha aprovechado para visitar el plató de Pablo Motos y comentar, por ejemplo, sus problemas con el español. El actor ha reconocido que, en ocasiones, sus hijos se ríen de él cuando habla nuestro idioma, ya que ellos lo dominan a la perfección: «Soy vergonzoso, pero cada vez que intento hablar español a los niños se ríen de mí y se niegan a dialogar. Ellos son bilingües y les gusta que yo quede mal a la hora de hablar español», ha confesado el marido de Elsa Pataky. El actor ha contado también que cuando su mujer se enfada, tiende a hablar más en español, lo que dificulta que él la entienda.

Un pequeño inconveniente que, en ocasiones, le pasa factura, sobre todo cuando Elsa Pataky se enfada con él. Tal como ha revelado el australiano, la española no duda en hablar en nuestro idioma cuando está disgustada, con los problemas que ello puede suponer para su marido. «Mi mujer me enseña, pero en mi cabeza suena… joder, vamos, ¿qué pasó?», ha dicho. A pesar de que Chris Hemsworth se esfuerza en intentar aprender, ha reconocido que le cuesta mucho, es más, hasta tuvo que traerse al programa una frase apuntada en español para decírsela a la audiencia. «Estoy muy feliz de estar en España», ha recalcado. «Aquí tengo la chuleta, como en el cole. Me la ha escrito Elsa, aunque me dijo que me lo aprendiera», ha confesado el actor.

Confusión sobre su retirada

El intérprete no ha tenido reparos en hablar sobre su retirada y su predisposición a padecer Alzheimer. Hace un tiempo, Hemsworth contó que se iba a retirar un tiempo de su carrera como actor y esto se asoció al tema de la predisposición a sufrir esta enfermedad, algo que ahora ha querido aclarar. Tal como ha contado, en ningún momento pasó por la cabeza del marido de Elsa Pataky dar un paso atrás por eso: «En esa promoción yo hablaba de que me iba a tomar un descanso y se relacionaron las dos cosas. Que iba a perder la memoria y que me jubilaba ya. Y ninguna de las dos cosas era cierta. Así que está bien poderlo aclarar», ha dicho.

Pablo Motos ha aprovechado para preguntarle cómo se cuida desde que conoció esta predisposición genética a la enfermedad. «Hay tres pilares para la salud. Está la parte mental, la nutrición y el deporte. Y las tres cosas son necesarias y complementarias y yo creo que es muy importante prestarle atención a esos tres pilares», ha comentado el australiano, que ha insistido en que lo más importante es la actitud. «Tener una actitud optimista, empática, positiva. Vivir la vida con cariño, con positividad. No ser ignorante, disfrutar de la vida y aceptar las cosas, siendo parte de todo lo que está a tu alrededor. Eso es lo que nos va a dar la mayor longevidad y el mayor disfrute en la vida. Y sonreír, pasarlo bien y disfrutar», ha asegurado.