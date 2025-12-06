Celebramos los 25 años de Pablo Urdangarin abriendo su álbum de fotos más desconocido

Pablo Urdangarin está de celebración. El joven, que hoy mismo cumple 25 años, se encuentra en una de las mejores etapas de su vida. Muy vinculado al deporte, Pablo forma parte de la absoluta de balonmano y también es pieza fundamental de su equipo, el Fraikin BM Granollers. Una pasión que heredó de su padre, Iñaki Urdangarin, que fue una figura reseñable de la disciplina mencionada. El joven compagina los entrenamientos y los partidos de la Liga ASOBAL con sus compromisos relacionados con el Sports Management, unos conocimientos que está adquiriendo en el prestigioso EU Business School de Barcelona y que le están sirviendo como complemento a su exquisita formación en Suiza y Alemania.

Pero eso no es todo, y es que también ha tenido tiempo para encontrar el amor. Lo ha hecho al lado de Johanna Zott, una joven estudiante de Medicina en la ciudad condal que se ha convertido en su apoyo fundamental.

Pablo Urdangarin y Johanna Zott. (Foto: Gtres)

Así ha sido la vida de Pablo Urdangarin

Los 25 años de Pablo Urdangarin han estado completamente marcados por el caso Nóos, una pieza separada del caso Palma Arena. Durante la instrucción, sus dos progenitores fueron investigados e imputados y finalmente condenados. Si bien es cierto que la infanta Cristina fue absuelta de los delitos fiscales, fue obligada a abonar una responsabilidad civil a título lucrativo y se convirtió en el primer miembro de la Casa Real en formar parte de un escándalo de estas dimensiones. Por el contrario, Iñaki sí fue enviado a prisión a cumplir una condena de 5 años y 10 meses por malversación de caudales públicos y fraude.

Aun con esta complicada situación, Pablo siempre ha estado muy unido a ambos, que terminaron separándose formalmente en 2022, cuando él salió de la cárcel, puesto que el caso hizo mella en su matrimonio y terminó dinamitándolo por completo.

Pablo Urdangarin con su padre. (Foto: Gtres)

Pablo Urdangarin con su madre. (Foto: Gtres)

De la misma manera, siempre ha mantenido una perfecta relación con sus hermanos Juan, Miguel e Irene Urdangarin que, en ciertas ocasiones, han sido los animadores perfectos en los compromisos deportivos del joven. Un papel que también han desempeñado sus padres y su novia y que deja patente que son una piña.

Sus abuelos también son su punto débil. Su vínculo con Claire Liebaert, la madre de su padre, se ha mantenido intacto. Tanto es así que Pablo y el resto de sus nietos se han convertido en su bastón para afrontar uno de los peores momentos de su vida, que ha sido ver a su hijo Iñaki privado de libertad. De la misma manera, el protagonista de estas líneas es muy cercano con su abuela doña Sofía y con Juan Carlos I, con los que mantiene contacto asiduo. Tanto es así que Pablo incluso ha visitado a este último en Abu Dabi, donde reside actualmente lejos de La Zarzuela.

Pablo Urdangarin con su abuela paterna y su madre, la infanta Cristina. (Foto: Gtres)

El Rey emérito apoyando a Pablo Urdangarin. (Foto: Gtres)

La vida de Pablo y de sus hermanos ha sido boyante en su infancia, en la que han estado rodeados de lujo. Poco a poco, la Familia Real se fue reduciendo y, tras la abdicación del Rey emérito y la condena del caso Nóos, él y su familia fueron apartados del núcleo duro del actual Rey, Felipe VI, al igual que la infanta Elena y su descendencia. Una determinación que llegó con el fin de hacer un lavado de cara a la institución. Ya no volvieron los veranos en Marivent ni los posados oficiales de la familia al completo que reflejaban un linaje muy unido.

Pablo Urdangarin junto a todos sus primos. (Foto: Gtres)

Aun así, Pablo, a juzgar por sus logros, ha conseguido la estabilidad y el éxito en su vida personal y profesional. Algo que le llenará de ilusión para afrontar este nuevo año que comienza y que, siguiendo su disciplina, seguro que será muy fructífero. ¡Felicidades, Pablo!