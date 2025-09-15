Cayetana Rivera homenajea a su abuela, Carmen Ordóñez, imitando una de sus imágenes más icónicas

El pasado fin de semana, Tana Rivera se convirtió en el centro de todas las miradas tras asistir a una fiesta de cumpleaños en Marrakech junto a buena parte de la jet set de nuestro país. Entre los asistentes se encontraban Fran Rivera, Lourdes Montes, Eugenia Martínez de Irujo, Inés Domecq y su marido, Javier Martínez de Irujo y tal y como merecía la ocasión, la joven escogió un look con el que, además de derrochar elegancia y glamour, recreó uno de los estilismos más icónicos de su abuela, Carmen Ordóñez.

A su llegada, la hija de Francisco Rivera dejó sorprendidos a propios y extraños con un diseño de alta costura firmado por Nicolás Montenegro. Se trataba de un vestido de cuello halter confeccionado con mini pailettes en tonos rosas y metálicos que quiso combinar con un turbante de la firma Rocío Cambas. Con este accesorio, como no podía ser de otra manera, homenajeó una de las fotografías más icónicas de su abuela. Se trata de una imagen tomada en los años noventa durante unas vacaciones en Tánger, donde la modelo posó con un turbante muy similar al que ha elegido su nieta para su última fiesta.

Tana Rivera en Marrakech. (Foto: Instagram)

De esta forma, Tana deslumbró con un vestido que, además de ser considerado todo un acierto para la ocasión, sirvió para poner de nuevo encima de la mesa sus orígenes, de los cuales siempre se ha sentido muy orgullosa. «Siento una profunda admiración y un respeto muy grande, no solo por mis raíces, sino por el sector de la moda», confesó a Vanitatis hace un tiempo. Unas declaraciones que ha conseguido llevar a cabo con el look mencionado líneas más arriba.

Carmina Ordóñez en Tánger. (Foto: Gtres)

Cabe destacar que, Tana ya reveló hace un tiempo que siempre intenta tener muy presente a Carmina, de alguna manera u otra (a pesar de que cuando esta falleció, Tana tan solo tenía cinco años). De hecho, contó a la revista ¡Hola! que siempre llevaba encima un objeto de ella que le recordaba, en todo momento, de quién era nieta. «Hay joyas que llevo siempre, como los dos anillos de mis abuelas. Son parte de mí. Por suerte, he podido conservarlos, al igual que algunos pendientes, que es lo que se solían poner para su día a día», contó, dejando también al descubierto la importancia de la duquesa de Alba (su abuela materna) en su vida.

Tana Rivera y su padre, Francisco Rivera. (Foto: Gtres)

No obstante, parece que el estilismo de Carmina siempre ha sido un gran referente para ella. Y es por ello por lo que posee varios vestidos de su abuela paterna en su armario. «Heredé muchas batas rocieras y trajes de flamenca», aseguró en una entrevista concedida a Vanity Fair. Precisamente con este mismo medio, también quiso hablar sobre los pocos recuerdos que tenía sobre Carmina. «Los recuerdos que tengo de ella son evidentemente los que me cuentan porque cuando falleció yo tenía 5 años, y todos se me quedan grabados. Cuando coincido con alguien que la conoció, me puedo pasar horas escuchando historias sobre ella, me encanta. Todo el mundo me dice que era una persona muy generosa, muy divertida y muy humilde. A ella le daba igual estar con la alta sociedad que con gente más humilde. Yo siempre me he querido guiar por ahí. Soy una niña muy normal y creo que eso lo he heredado de ella», expresaba.