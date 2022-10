No parece estar siendo el mejor momento vital ni para Íñigo Onieva ni para su madre, Carolina Molas. Tan solo unas semanas después de que la marquesa de Griñón rompiera definitivamente con el empresario a consecuencia de una infidelidad, ha podido saberse que la madre de éste también ha optado por separarse de su segundo marido, José Ignacio de Guadamillas.

Esta noticia ha podido saberse cuando la progenitora de Alejandra Onieva se encontraba inmersa en un viaje vacacional en compañía de su hijo mayor. Hace escasos días, madre e hijo decidían volar hacia Turquía para así tener oportunidad de alejarse temporalmente de todo aquello relacionado con la prensa y con la reciente ruptura de Íñigo con la hija de Isabel Preysler, la cual también ha acabado con la normalidad de su vida por completo, o al menos durante el último mes.

En este viaje de lo más familiar, Molas y Onieva han podido disfrutar de los encantos de algunas de las ciudades más destacadas del país oriental, pero como era de esperar, todo lo bueno llega a su fin, y ha sido durante la tarde del lunes cuando madre e hijo han puesto punto final a su exótica escapada aterrizando en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas. Como no podía ser de otra manera, muchos eran los medios de comunicación que aguardaban la llegada de ambos para preguntarles sobre sus respectivas situaciones actuales. Una serie de cuestiones a las que Carolina e Íñigo han hecho caso omiso, centrándose en continuar con su camino para llegar a casa y descansar cuanto antes con sus equipajes y gafas de sol, en un intento por ocultar una parte de su rostro y que los reporteros no puedan sacar conclusiones sobre su estado anímico.

De esta manera, el ex de la marquesa de Griñón ha demostrado seguir firme en sus convicciones al no querer dar más declaraciones de las que ya dio hace una semana, cuando rompía con su silencio para pedir perdón a Tamara Falcó y a su familia por el daño causado: “Aprovecho para pedir perdón de nuevo a Tamara, lo haré las veces que haga falta. Es algo que me tiene totalmente destrozado y de lo cual me arrepiento, el haberla hecho daño y haberla fallado. Si ya es duro de por sí haber perdido, toda esta repercusión mediática que está teniendo lo complica mucho más, por lo tanto no tengo nada que celebrar”, zanjaba, visiblemente dolido por todo lo acontecido.

No obstante, muchos son los rumores que apuntan a que el empresario y la colaboradora de El Hormiguero podrían haber retomado el contacto por vía telefónica. Sin ir más lejos, era durante el pasado jueves cuando la ganadora de MasterChef Celebrity se ausentaba del programa de Antena 3 y hacía saltar las alarmas sobre si quizá había entablado una cita física con su ex. Algo que, por el momento, no parece haber tenido lugar, aunque todo indica que Tamara estaría dispuesta a continuar viviendo en el hogar que un día fue compartido por ambos, aunque eso sí, esta vez lo hará en solitario.