Esta noche, el plató de El Hormiguero cambia de tono para recibir a una de las grandes leyendas vivas del cine español: Carmen Maura. La intérprete, referente indiscutible de varias generaciones, visita el exitoso programa de Pablo Motos con motivo del estreno de su nueva película, Calle Málaga, que llegará a los cines el próximo 1 de abril, coincidiendo con el Martes Santo.

A sus 80 años, Carmen Maura sigue demostrando que el talento y la pasión por la interpretación no entienden de edad. Su presencia en televisión no solo sirve para promocionar su último proyecto, sino también para repasar una trayectoria única que la ha consolidado como una de las actrices más importantes del panorama nacional e internacional. Con más de medio siglo de carrera a sus espaldas, su nombre está ligado a algunos de los títulos más emblemáticos del cine español.

Carmen Maura en ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres)

En Calle Málaga, Maura da vida a una mujer española que reside en Tánger y cuya vida se ve alterada por una inesperada decisión familiar. Se trata de un papel cargado de matices emocionales que vuelve a poner de manifiesto la capacidad de la actriz para dotar de profundidad y verdad a cada uno de sus personajes. La cinta, que explora las relaciones familiares y los vínculos entre madres e hijas, se suma a una etapa especialmente prolífica para la intérprete.

Durante su entrevista en El Hormiguero, la actriz compartirá anécdotas de rodaje, recuerdos de sus trabajos más icónicos y su visión sobre cómo ha evolucionado el cine en las últimas décadas. Será, sin duda, una conversación cargada de humor, sinceridad y esa libertad que siempre ha definido su carácter. Y es que hablar de Carmen Maura es hablar también de una época clave en la historia cultural de España: la Movida Madrileña. Fue en ese contexto donde su carrera despegó de la mano de uno de los directores más influyentes del cine español, Pedro Almodóvar. Juntos firmaron películas que hoy son consideradas clásicos, como Mujeres al borde de un ataque de nervios o Volver, esta última le valió el reconocimiento internacional con el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cannes.

Carmen Maura en el Festival de Málaga. (Foto: Gtres)

A lo largo de su carrera, Maura ha demostrado una versatilidad excepcional, trabajando con directores de la talla de Álex de la Iglesia en La comunidad, o incluso con cineastas internacionales como Francis Ford Coppola. Su talento ha sido reconocido con numerosos galardones, entre ellos cuatro premios Goya, lo que la convierte en una de las actrices más premiadas de la historia del cine español.

Pero más allá de los premios y el reconocimiento, lo que define a Carmen Maura es su forma de entender la profesión. Siempre ha defendido la libertad por encima de todo: elegir los proyectos que realmente le interesan, trabajar con directores consagrados o con nuevos talentos, y mantenerse fiel a sí misma en un mundo en constante cambio. De hecho, en los últimos años ha confesado que solo acepta papeles que le entusiasman, sin preocuparse por la fama o la repercusión mediática. Este momento profesional coincide además con una etapa vital en la que la actriz asegura sentirse «más libre que nunca». Alejada del ruido mediático y de las redes sociales, Maura ha encontrado su equilibrio entre el trabajo y la tranquilidad de su vida personal, que transcurre entre Madrid y otros destinos donde ha desarrollado su carrera. Su visita a El Hormiguero no solo servirá para presentar Calle Málaga, sino también para recordar por qué sigue siendo una figura imprescindible del cine.