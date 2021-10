Gran disgusto para Carmen Lomana. La socialité ha recurrido a las redes sociales para pedir ayuda tras descubrir que una de las piezas de su joyero ha desaparecido. “¡Ayuda, Twitter! Me ha desaparecido este collar, es muy valioso. ¿Alguien tiene alguna pista? Tengo en mente a algunas sospechosas que no podríais imaginar… ¿Si alguien ve algo en algún evento o programa de TV me avisa?”, ha escrito Lomana junto a una fotografía de la pieza en cuestión, un impresionante collar de brillantes y esmeraldas del que se desconoce el paradero.

¡Ayuda, Twitter! Me ha desaparecido este collar, es muy valioso. ¿Alguien tiene alguna pista? Tengo en mente a algunas sospechosas que no podríais imaginar… ¿Si alguien ve algo en algún evento o programa de TV me avisa? pic.twitter.com/Vztu34AIpS — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) October 18, 2021

Una publicación que ha generado un sinfín de respuestas en la red, desde los que se han prestado a ayudar a la socialité hasta los que se lo han tomado a broma. “Una lástima, si lo recuperas,guárdalo en un banco que es donde debe estar y cuidado con quien metes en tu casa y le enseñas lo que no deben ver”, ha escrito un seguidor. “Debería denunciar. Le cubre el precio del collar el seguro de la casa, pero necesita denuncia. Si ha viajado tal vez el hotel sepa algo. Mucho ánimo”, ha contestado otra. “Carmen, si es que siempre andas en alfombras de terciopelo. Por ahí gente de poco fiar”, ha indicado otro internauta. Lo que no ha dejado claro Carmen Lomana es cuándo ni dónde le ha desaparecido la alhaja, ni tampoco si ha llegado a denunciarlo a la policía, que es lo que le han recomendado que haga la mayoría de las personas que han respondido a su tweet, aunque ella sí que ha insistido en lo disgustada que se encuentra.

Una noticia que llega en un momento en el que la socialité se encuentra en el punto de mira después de unas recientes declaraciones que hizo hace unos días con motivo de la celebración del Día de la Hispanidad. Lomana participó en el programa Espejo Público de Atresmedia, donde comentó algunos detalles del desfile y los looks de la Infanta Sofía y la Reina Letizia. Sobre la consorte, aseguró que no le había gustado demasiado el peinado por el que Letizia había apostado, una coleta baja, ya que resultaba algo muy improvisado. En cuanto a la Infanta Sofía, aseguró que el vestido de Claudie Pierlot que escogió para esta jornada era ‘demasiado corto’ y ella tenía “las piernas gordas”.

Unas palabras que han generado numerosas críticas hacia la socialité. De esta misma manera declaró que hubiera sido más adecuado que recogiera su larga melena de alguna forma. Lomana también se ha mostrado crítica con el hecho de que, a diferencia de la mayoría de casas reales, en España, los Reyes todavía lucen mascarilla en exterior, cuando se puede respetar perfectamente la distancia de seguridad: “están al aire libre y con distancia, es un poco exagerado”, declaraba. Unas palabras a las que se sumaba Susanna Griso: “en el fondo, para la marca España, no es bueno, porque da la sensación de que estamos peor de lo que realmente estamos. Es verdad que la familia holandesa o danesa ya se la han quitado en exteriores para dar sensación de normalidad”, sentenciaba la presentadora al respecto.