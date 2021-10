Susanna Griso está viviendo uno de sus mejores momentos. La periodista acaba de cumplir 52 años hace apenas unos días, el pasado 8 de octubre y puede presumir de tener un físico espectacular. Aunque la catalana tiene una genética estupenda, lo cierto es que le gusta cuidarse, tanto por fuera como por dentro. De hecho, hace unos días, los fotógrafos la han captado a la salida de un conocido centro de estética de la capital.

La periodista acudió a la consulta de Maribel Yébenes, una de las más conocidas profesionales de la belleza de Madrid. Vestida con ropa cómoda, pantalones anchos de rayas, camiseta blanca, zapatillas de estilo Converse y gafas de sol, Griso se acercó hasta el centro para hacerse algunos tratamientos, de los que no han trascendido detalles.

No obstante, en alguna ocasión sí que ha comentado que le gusta acudir al centro y que se somete de manera habitual a tratamientos, tanto faciales como corporales, aunque por ahora no se atreve con las inyecciones, por temor a que le cambien la expersión: “los retoques me dan miedo. Ves tanto tan mal hecho. No digo que mañana no me vaya a hacer cosas, no soy beligerante con la estética, pero no… Y los labios tampoco. Cuando estaba embarazada decían que sí, que me había operado, pero luego todo volvía a su ser. Tengo los labios así”, declaraba a la revista Semana.

Estas imágenes de la periodista acudiendo al centro de Maribel Yébenes se producen apenas unos días después de que la revista ¡Hola! haya publicado un reportaje de Susanna en compañía de Joaquín Güell, exmarido de Cayetana Álvarez de Toledo. Desde hace algunas semanas han sido constantes los rumores que han apuntado a una posible relación entre la presentadora y el financiero catalán que, además, es primo de Ágatha Ruiz de la Prada.

En el reportaje se ve a la pareja llegando a la casa que Güell tiene en Madrid, después de disfrutar de un almuerzo con amigos. El financiero, que trabaja en Londres, ciudad en la que reside, viaja frecuentemente a la capital. Por ahora, ninguno de los dos se ha pronunciado de manera directa sobre la situación en la que se encuentra, aunque la periodista sí que ha dicho que en estos momentos está bien, tras su separación hace algunos meses de Carles Torras, que ha sido su marido durante más de dos décadas y padre de sus tres hijos.

Cuando se iniciaron los rumores en torno a la posible relación entre la periodista y el financiero, Susanna reveló que entre ellos solo existía una buena amistad. Algunas fuentes de su entorno declararon que ambos tenían un proyecto común pendiente del que no hay más detalles por ahora.