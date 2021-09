Ágatha Ruiz de la Prada ha puesto punto y final a sus vacaciones y ha regresado a Madrid con un ramo de rosas, maleta en mano y acompañada de su perro. ¿Quién le habría obsequiado con ese detalle? Tan atenta con la prensa como de costumbre, la diseñadora ha dado la sorpresa al quedarse muda cuando se le ha preguntado por sus proyectos, sus vacaciones y su expareja, Luis Miguel Rodríguez.

La modista ha descartado siempre una reconciliación entre ellos, pero últimamente no hacen más que jugar al despiste. Valga como ejemplo que el empresario viajó en julio hasta Mallorca para celebrar el cumpleaños de Ágatha y poder verla tan solo unas horas. Además, se refería a ella como » la mujer de su vida». ¿Qué habrá pasado entre ellos para dejar a una mujer como Ágatha Ruiz de la Prada sin palabras?

Lamentablemente para el empresario, no habrá lugar a un segundo capítulo de su historia de amor. Ella cierra absolutamente la puerta a esta posibilidad. Tampoco se esconde al decir qué es lo que siente cuando ve al empresario rodeado de bellas mujeres en cada una de sus salidas nocturnas. Además, se muestra feliz por la vuelta de Ana Obregón a la televisión después del fallecimiento de su hijo Aless Lequio y se pronuncia sobre los frentes abiertos de sus también amigas «las Campos» con la polémica reaparición de Edmundo en televisión.

Ágatha Ruiz de la Prada califica a Luismi como «un amigo maravilloso». Y punto. El motivo que esgrime para no volver a retomar su romance es meridiano: «Nos queremos mucho, pero es muy difícil vivir con él». La diseñadora considera natural en él el hecho de que esté siempre rodeado de atractivas mujeres: «Él es así». Carpetazo y a otra cosa.

No es la primera vez que desmiente categóricamente que vaya a volver con ‘El Chatarrero’. Lo hizo en una extensa entrevista con la revista ‘Hola’ el pasado mes de junio, donde, a propósito de coincidir en una boda, explicó con pelos y señales sus motivos: «Con Luismi ha pasado una cosa muy extraña: se ha convertido en uno de mis mejores amigos. Con todo el asunto de Luis Gasset, que es difícil poner término a una relación tan bonita, Luismi me ha apoyado y ayudado mucho. Lo quiero un montón, pero lo conozco demasiado. No me apetece tropezar más veces con la misma piedra, aunque es verdad que es un amigo recurrente y divertido. Le puedo llamar para cenar. La boda fue la del hijo de mi mejor amiga, que es la ginecóloga Isabel Alonso Como conoce mucho a Luismi, me dijo de invitarlo. Y así fue. Él allí no conocía a mucha gente, así que lo pusieron en mi mesa y estuve pendiente de él».

Sobre el regreso a la televisión de Ana Obregón, Ágatha se alegra porque considera que «ha sido un palazo horrible» todo lo vivido con el triste fallecimiento de su hijo Aless Lequio. Respecto al sufrimiento de las Campos con la presencia del exnovio de su madre en televisión, de la Prada se limita a decir que «Estuve con Carmen Borrego el otro día y simpatiquísima conmigo».