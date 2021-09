Una Navidad es menos Navidad si no cuenta con la participación estrella de Ana Obregón. El último año y medio ha sido durísimo para la actriz. Perder a su hijo dio al traste con su propia vida. El resto de cosas cambiaban sus prioridades inmediatamente y por ende también el trabajo. No fue hasta los festejos de diciembre del pasado año cuando se vio capaz de asomar la cabeza tímidamente. Lo hizo mediante un tándem con Anne Igartiburu para dar las campanadas de TVE.

2020 quedó atrás y para el 2021 repite, aunque no será comiéndose las uvas. Esa posibilidad aún no está confirmada pero lo que sí lo está es su presencia al frente de un nuevo programa navideño que llevará el nombre de ‘Telepasión’. Se trata de un especial por Nochebuena con carácter musical y que reúne a algunos de los mejores artistas nacionales e internacionales. Un espacio ideal para que haga de banda sonora en las celebraciones familiares.

Ana Obregón hará pareja ese día con otro ilustre de los medios de comunicación en nuestro país: Boris Izaguirre. El colaborador ha comparecido en la presentación de la nueva temporada de ‘RTVE, la que quieres’. Allí ha hablado largo y tendido sobre su buena amiga, a quien ha tratado de darle todo el cariño que necesita, como hace unas semanas en Vitoria, cita en la que fue el encargado de otorgarle el premio Mainat por su trayectoria en la Gala de Clausura de la XIII edición del FesTVal de Vitoria.

Boris desgrana cómo se desarrolló la noche en la capital vasca: «Me gustó muchísimo darle un momento de mucha felicidad a Ana. Durante toda la noche estuvo tan emocionada como agradecida, simpática y a medida que iba pasando la noche, tan divertida y extraordinaria como la recordábamos, que yo creo que es lo importante de este momento, la estamos recuperando, la vamos a recuperar y vamos a iniciar con ella un nuevo capítulo». Además, ha confesado que será una gala que «va a tener muchas sorpresas».

La madre de Aless Lequio se ha mostrado exultante en sus redes sociales: «Me emociona muchísimo estar en Nochebuena con todos vosotros en @rtve. Presentaré TELEPASION con mi adorado @borisizaguirre y un guion maravilloso de mi querido @jliborra25 lleno de sorpresas ( no puedo decir mas ). He participado en más de 15 TELEPASIONES, pero recuerdo con cariño hacer de Olivia Newton Jhon en GREASE embarazada de 4 meses de mi niño . Aún así sé que esta Nochebuena será muy especial. Se qué este año me han faltado fuerzas para aceptar muchos trabajos porque mi corazón sigue de luto , pero poco a poco , con vuestro apoyo y la fuerza infinita que me da mi hijo voy saliendo de la oscuridad. Gracias @susanauribarri por convencerme, comprenderme y quererme. Gracias @rtve :”vuelvo a casa por Navidad».

Hay que destacar que la última aparición televisiva de Ana Obregón se produjo el pasado mes de junio durante la cuarta gala de ‘Mask Singer’, una cita que llegó en medio del duelo por la muerte de su madre :»Hace unas semanas que Susana Uribarri (representante) me convenció para salir de mi retiro, dejar el duelo por unas horas y grabar como investigadora en un gran programa como es Mask Singer. Me hacía ilusión porque lo vería con mi madre que acababa de salir del hospital. Esta noche se emite y sé que lo verá desde un lugar privilegiado muy bien acompañada», confesó por entonces.