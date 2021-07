Primero fue el turno de Rocío Carrasco y meses después ha sido el de Olga Moreno. Fue el pasado miércoles cuando tras proclamarse ganadora de ‘Supervivientes 2021’, la mujer de Antonio David Flores se sentó en un plató de televisión para responder algunas de las cuestiones que ha colocado a su familia en el ojo del huracán. Lo hizo en el especial ‘Ahora, Olga’ donde en varias ocasiones llegó a derrumbarse debido a la presión mediática a la que está siendo sometida. Este sábado, Carmen Borrego, amiga íntima de Rociíto ha dado su opinión sobre la aparición televisiva de Moreno.

«No creo a Olga y no creo que hiciera un buen papel», ha empezado diciendo la colaboradora en ‘Viva la Vida’. Además, no se ha cortado a la hora de arremeter contra la superviviente, pues Borrego no comprende el testimonio de Olga, pues no ha aportado ninguna prueba. «No he visto ninguna documentación por parte de esta señora. Creo que si no se acuerda de cosas que han pasado en ‘Supervivientes’ tampoco se acordará de cosas que han pasado en su vida», ha apuntado indignada después de ver el relato de la mujer del exguardia civil.

Aunque eso no ha sido todo. La hermana de Terelu Campos ha ido un paso más allá y se ha llegado a comparar con Olga Moreno, alegando que ella también es una mujer con un marido que tiene hijos. «A los hijos de mi marido los adoro pero no actúo nunca como ella porque esos niños tienen una madre. ¿Por qué tengo que suplantar el papel de una madre?», ha dicho.

Por otro lado, la tía de Alejandra Rubio también ha expresado que no niega que Olga sienta un cariño muy especial por los hijos de Rocío Carrasco y Antonio David Flores y que estos la quieran a ella. ella «Sería absurdo decir lo contrario, pero no puede venir a decir que nunca ha hablado o no ha ejercido de madre cuando lo hemos visto. Sigue diciendo que en su casa no habla de Rocío Carrasco cuando en ‘Supervivientes’ no ha hecho otra cosa», ha sentenciado.

Además, Carmen Borrego ha contestado contundentemente a la hermana de Olga Moreno, Raquel, quien cargaba contra ella a través de las redes sociales. «Le puedo decir también a su hermana que hablo porque ella está hablando en un reality. Yo hablaré de mi madre cuando quiera, pero no he ganado dinero a costa de mi madre. Este tipo de cosas a quien no le favorece es a su hermana», ha respondido.