Ya ha comenzado la cuenta atrás para la coronación de Carlos III, que se celebrará el próximo 6 de mayo en la Abadía de Westminster. Tras el fallecimiento de Isabel II el pasado mes de septiembre, su primogénito pasó directamente a ostentar el título de Rey, accediendo al trono con 73 años. Y, aunque desde entonces ejerce como soberano, su coronación todavía no se ha celebrado.

En esta ceremonia que será un acontecimiento histórico, Carlos y Camila -Reina Consorte- serán bendecidos, consagrados e investidos con las joyas de la Familia Real británica. El servicio religioso se compondrá de seis etapas: reconocimiento, juramento, unción, investidura, entronización y homenaje. Será presidido por el arzobispo de Canterbury, el cargo más alto del clero anglicano, y a pesar de que aún quedan 18 días, ya están los sentimientos (y nervios) a flor de piel. Y uno de los ejemplos ha sido el cartel de sould out de uno de los souvenirs más exclusivos de Carlos III.

Como se puede apreciar en su página web, el whisky de la coronación de Highgrove, que cuesta aproximadamente 300 euros, se ha agotado en cuestión de minutos, pues cabe recordar que era una preventa. «Para conmemorar la coronación de Su Majestad el Rey Carlos III, Highgrove Gardens ha creado un lanzamiento muy especial de whisky de malta única con Cotswolds Distillery, la galardonada destilería ubicada en el área de Cotswolds de extraordinaria belleza natural», ha informado la marca.

Tan solo han salido a la venta 340 botellas, cuyo contenido proviene de una barrica que ha sido especialmente seleccionada, raspada, tostada y carbonizada. Una nueva creación que ofrece un sabor de caramelo, chocolate y frutos rojos. Además, esta botella está decorada con una etiqueta conmemorativa de la coronación y presentada en una caja a medida para la ocasión.

Asimismo, Highgrove Gardens ha creado una colección de productos para conmemorar este día tan especial, cuyas ganancias se donarán a la caridad. Además de la botella de whisky que ya se ha agotado, también hay disponibles chocolates con leche en forma de corona, pañuelos, tazas, un osito de peluche, cuentos, llaveros y una gran selección de vinos.

Su pasión por el scotch

Mientras que Isabel II era una apasionada de la ginebra, bebida que utilizaba como aperitivo, el rey Carlos se decanta más por el whisky, siendo su favorito el Laphroaig 15 Year Old Royal Warrant. Una de las marcas más conocidas a la que él mismo le otorgo la orden de Real en 1994. Es habitual ver a Carlos III con un whisky en la mano, pero tiene un por qué, ya que el primogénito de la Reina ha sido siempre el encargado de la Corona en promocionar esta bebida. Tanto es así que el año que falleció su padre grabó un mensaje para los Keepers of the Quaich, sociedad encargada de producir y promover el consumo de este alcohol, en el que resaltó el compromiso de las marcas para batallar contra el cambio climático, además de valorar el impacto económico del producto en las zonas rurales de Escocia. Su vinculación con el whisky ha sido tal que, cuando todavía era príncipe, creó una marca de esta bebida que seguía todos los preceptos eco: Highgrove Organic Single Malt.