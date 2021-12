Chivas XV x Balmain o cuando whiskey y alta costura se dan la mano

Chivas Regal XV, whisky escocés de mezcla acabado en barricas de coñac francés, se ha unido con la icónica casa de moda Balmain para crear una exclusiva botella de edición limitada que se convertirá en el regalo perfecto para los amantes de whisky y moda estas navidades.

Desde sus inicios, Chivas ha apostado por la mezcla, por la combinación y la unión. Diseñada en colaboración junto con el carismático director creativo de la casa Balmain, Oliver Rousteing, la primera botella vestida de ‘alta costura parisina’, ha sido creada como si de una armadura metálica con cadenas se tratase, haciendo un guiño especial a las prendas de la firma francesa que han conseguido distinguir la inconfundible silueta Balmain, botella de edición limitada de la que en España tendremos disponibles 174 unidades.

Chivas XV x Balmain cristaliza en la unión perfecta basada en la fusión de herencia, audacia e innovación; un diseño que abraza la visión compartida de dos casas pioneras: la atrevida perspectiva sobre la moda de Balmain junto con el enfoque disruptivo del whisky escocés de Chivas XV.

Para quien desee adquirir este flamante producto, estará disponible en Bodeboca y en el Club del Gourmet (Madrid), a un P.V.P. recomendado de 42,50 €.

La esencia Balmain

La casa de modas es toda una imprescindible del sector de la Alta Costura desde 1945, año de su creación. Fue fundada por el inolvidable Pierre Balmain. A lo largo de las décadas, la firma siempre se ha mantenido fiel al espíritu pionero de su fundador. Desde la muerte de Pierre Balmain en 1982, su casa ha sido guiada por una serie de diseñadores fuertes, cada uno de los cuales ha equilibrado las tendencias modernas y atrevidas con la necesidad de respetar los cimientos y tradiciones de la casa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Balmain (@balmain)

Chivas Regal, un regalo al paladar

Lanzado en 1909, Chivas Regal es el primer whisky de lujo del mundo y es considerado como un clásico atemporal, reconocido por su calidad y sabor de referencia, su estilo, contenido y exclusividad. Marca genuinamente global, Chivas Regal ha sido parte esencial del crecimiento de la categoría de whisky escocés en todo el mundo y en la actualidad vende 4,5 millones de cajas de 9L cada año en más de 150 países de todo el mundo.

Con la generosidad, el espíritu empresarial y la integridad en el corazón de Chivas Regal, la marca lanzó su exitosa campaña Win the Right Way en el año 2014, con el objetivo de inspirar a una nueva generación y lograr un impacto positivo en las vidas de los demás. La gama de Chivas Regal incluye Chivas 12, Chivas Extra, Chivas Mizunara, Chivas 18, Chivas 25, mezcla ultraprestigiosa y el pináculo de la gama Chivas Regal The Icon, y el exclusivo de Global Travel Retail, Chivas Brothers Blend. Lanzado en octubre de 2016, Chivas Regal Ultis es el primer whisky de malta escocés de mezcla de la Casa Chivas y representa la verdadera esencia de Chivas Regal.