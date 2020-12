Bryan Kozlowski explicó en el New York post la dieta de Isabel II, en un breve resumen de su último libro. La monarca que más años ha reinado de la historia se mantiene en plena forma gracias a una dieta estricta y un poco de ejercicio diario. El duque de Edimburgo llegará a los 100 años en unos días, dentro de unos pocos años su esposa llegará a la misma cifra. Al igual que la reina madre que llegó en perfectas condiciones a los 101 años, la casa real inglesa podrá presumir en breve de tener a reyes centenarios. Isabel II sigue al pie del cañón gracias a unos cuidados que se dedica, aunque en algunas dietas no está permitido el alcohol, en el de la reina sí y, además, parece que le funciona.

El desayuno de ginebra de la reina Isabel II es uno de los secretos de su dieta

La reina Isabel II se toma un cóctel de ginebra por la mañana. Aunque el resto del mundo disfrutamos de un café con un croissant o un cola cao con una magdalena, la reina decide apostar por un poco de alcohol en su dieta. Este cóctel lo tomaba junto a su madre, la reina madre que llegó a los 101 años y parece que le funciona. Para algunos nutricionistas la ingesta de alcohol puede no ser nada buena, pero para la casa real británica es una costumbre que les funciona bastante bien.

Este cóctel no es la única bebida alcohólica que toma. Isabel II bebe vino durante la comida, dicen que solo un vaso y siempre opta por productos de buena calidad. El vino tinto es una de las bebidas más recomendables, sus antioxidantes naturales nos ayudarán a mantenernos más jóvenes. La técnica de Isabel II es buena para lucir una piel radiante, camino de los 100 años, no puede quejarse.

Después del vino viene el champagne para el postre. Una costumbre que tienen bastante instaurada y que se asemeja a nuestros días festivos. Después del brindis, una buena siesta reparadora para coger fuerzas o una caminata con los perros por las hectáreas de terreno de sus fincas privadas.

Por último, una copa de Martini seco cuando se pone el sol. Es una buena manera de despedir el día y de poner rumbo a una cena austera. Las bebidas son importantes, pero la comida es el otro elemento que Isabel II controla a la perfección. Esta mujer ha vivido en plena Segunda Guerra Mundial las restricciones y la escasez de comida, como todos los de su generación es muy austera con algunos ingredientes.

La dieta de Isabel II es el secreto de su longevidad

El té negro con un pastel o unas galletas un pequeño placer que Isabel II se permite. La realidad es que esta reina no es como las demás, nada de cirugías o de dietas imposibles, para la corona británica no hay nada más importante que disfrutar de los placeres de la vida. El té negro de Isabel II se sirve con una porción de pastel que no puede faltar en su mesa o unas galletitas de mantequilla.

La reina evita el sol, vive la mayor parte del tiempo en Escocia con una temperatura máxima de 16º. Le molesta tanto que suele llevar siempre puesto cuando sale a caminar su icónico pañuelo atado al cuello, es una forma de evitar que toque su piel. No es de usar cremas, ni maquillaje, usa una hidratante desde hace más de 50 años y poco más. La reina nunca ha sido de demasiados cuidados, sus rutinas de belleza se desarrollan al aire libre.

Las largas caminatas junto a sus perros o montar a caballo de vez en cuando han sido el ejercicio que ha practicado. Isabel II es una amante del ‘ejercicio sensato’ aquel que le pide el cuerpo y que no representa una dedicación exclusiva. Prefiere hacer lo que desee y no dejarse llevar por unas obligaciones que puede que no le terminen de encajar, sus horarios son muy estrictos, pero siempre intenta dedicarse a sí misma.

Bryan Kozlowski descubre en su novela “Larga vida a la reina: 23 reglas para vivir como la monarca más longeva de la Gran Bretaña” todos los secretos del día a día de Isabel II. Teniendo en cuenta que la serie inspirada en la familia real ‘The Crown’ es un éxito, este nuevo libro puede colocarse rápidamente entre los más vendidos. La vida de Isabel II es la de una mujer que se dedica a si misma sin restricciones, nunca ha vivido aparentando ser otra persona o centrada en una belleza extrema, simplemente se ha centrado en cumplir su papel de reina de la Gran Bretaña. Su reinado será recordado como el más longevo de la historia, quizás su modo de vida inspire dietas y formas de cuidarse, esta mujer atípica puede acabar creando escuela.