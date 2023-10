Carlo Costanzia lanza una seria advertencia tras quedarse sin apoyos

Hace solo una semana, la Audiencia de Málaga ratificaba la sentencia que condena a Carlo Constanzia a 21 meses de prisión por un presunto delito de estafa continuada. Una pena que recae sobre el hijo de Mar Flores tras ser acusado de quedarse con un porcentaje de dinero que, supuestamente, tanto él como su socio recibían al vender coches de alta gama que compraban en el extranjero pero que nunca llegaban a manos de los compradores. Dada la continuidad en el tiempo de esta práctica, el juez señaló premeditación en los hechos y le sumó el agravante de intencionalidad.

Carlo Costanzia / Gtres

Un duro mazazo para el modelo, que sigue insistiendo en su inocencia y asegura haber sido el «tonto útil» en toda esta trama de presunto fraude. Según el protagonista de Toy Boy, su socio le utilizó de gancho por su popularidad. Sin embargo, ahora todo lo que el actor habría ido consiguiendo durante años de trabajo parece que se está viniendo abajo tras la sentencia judicial. Así lo explicaba él mismo hace solo unas horas en sus redes sociales, donde ha «explotado» por el trato que dice estar recibiendo de quienes antes le apoyaban y colaboraban con él y ahora le han dejado en la estacada.

Lo hacía poniendo el ejemplo de una empresa que le había dejado un traje para que lo llevase como imagen en el Festival de cine de Málaga y que ahora no solo había borrado las fotografías donde Carlo aparecía con el outfit sino que había dejado de contestarle a sus mensajes. «Creo que esta experiencia puede dibujar bastante bien lo que está pasando últimamente en mi vida, y cómo las personas que conoces o con las que has trabajado, en vez de apoyarte la gran mayoría de las veces, eligen la vía fácil que es crucificarte junto al pensamiento generalizado de la opinión pública a sabiendas de la verdad o, a veces, incluso lo que es peor, sin saber lo que ha pasado solo por ser una oveja más del rebaño», empezaba escribiendo.

Según él, este último año ha sufrido un «linchamiento» y un «juicio mediático» que le ha llevado a perder muchos contratos ya firmados con marcas, colaboraciones y una cantidad enorme de trabajo, «si no todo». «Se ha hecho una masacre mediática contra mi persona y contra mi imagen por culpa de algo que no solo no hice sino del cual soy víctima, y encima me responsabilicé al cien por cien». A raíz de este suceso, indica, ha perdido a personas que él consideraba muy cercanas a él: «Amistades, relaciones y familiares». «Pero todo pasa por algo y agradezco que toda esta tormenta haya venido a llevarse de mi lado esta cantidad de gente que no merece mi tiempo», destacaba.

Mar Flores / Gtres

Y es que la situación por la que está pasando no solo le está haciendo mella a nivel profesional, sino también a nivel personal: «Todo esto para deciros que al final es fácil apoyar cuando uno está triunfando, y dar la espalda en los momentos de necesidad cuando a uno se le está cayendo en mundo encima», explicaba el hijo de Mar Flores. Además, ponía de relevancia el echo de que algunos de sus contactos directamente hayan dejado de seguirle en redes sociales y de «dar la cara». «Aún tengo una pequeña fe en que al final todo vuelve y que quien hace las cosas bien, tarde o temprano, tendrá lo que tanto anhela. Y quien las hace mal, pagará por ellas», sentenciaba, dejando un mensaje de advertencia para el final.

«Dicho esto, nos vemos en los juegos del hambre donde se verá la verdadera cara de la gente. Y recordad que esto es una carrera de fondo y solo el que llega al final formará parte del pequeño grupo de los ganadores, los intocables, los fuertes. Y ahí se volverán a ver las caras los ganadores y los merecedores, y los perdedores y los falsos», zanjaba.