Carlo Costanzia se sincera con Sonsoles Ónega tras saber cuánto tiempo estará en prisión

No habrá indulto para Carlo Costanzia. El hijo de Mar Flores ha conocido hace escasas horas que deberá ingresar en prisión durante casi dos años por un delito continuado de estafa agravada en un caso relacionado con la compraventa de coches de lujo. Concretamente, 21 serán los meses que permanecerá encerrado, tal y como ha ratificado la Audiencia de Málaga. Todo un jarro de agua fría para el modelo, que ahora ve sorprendido cómo la Fiscalía -con la que había llegado a un acuerdo- se adhiere a la decisión del juez. Sus esperanzas de eludir la cárcel han caído en saco roto.

Se esperaba la primera reacción del intérprete de Toy Boy y no se ha hecho de rogar. Carlo ha visitado el plató de Y ahora Sonsoles para dar su opinión acerca de la sentencia. Sonsoles Ónega se ha sentado frente al hijo de Mar Flores para ceder el protagonismo a su relato.

Carlo Costanzia en ‘Y ahora Sonsoles’

Costanzia ha empezado explicando el motivo por el que su pacto con la Fiscalía se ha roto. Empezó el procedimiento asesorado por unos abogados que no aportaron las pruebas necesarias para permitirle no salir culpable de lo que se le acusa. En cambio, asegura que ha llegado a un pacto con los damnificados: «Lo voy a devolver, es un dinero que siempre he pensado que era lícito». Además. vuelve a señalar a su socio, Roberto: «He pagado por él y les he dado de más

Es la segunda vez en pocos meses que Carlo Costanzia pisa un plató de Antena 3. El pasado mes de julio fue entrevistado por Espejo Público. En aquella intervención cargó el peso de la responsabilidad sobre su socio. Además, se mostró absolutamente abatido tras ser condenado: «No solo me han hundido completamente mi carrera, sino que también a nivel mental me está costando mucho. Yo he pasado por muchas cosas feas en mi vida y sé cómo me tengo que comportar en este momento y tengo el pellejo muy duro… pero hay días que no me quiero levantar de la cama».

Carlo Costanzia en el programa ‘Espejo Público’/ Atresmedia

Costanzia trató de sacar fuerzas de flaqueza: «Es importante encontrar la fuerza para seguir para delante, porque la vida, dentro de lo que cabe, es muy bonita. […] Yo sin el apoyo familiar y las pocas y buenas amistades que tengo, no habría llegado hasta aquí». Lamentablemente para él, todas sus ilusiones de seguir siendo un hombre libre son ya papel mojado.

Las últimas noticias que se tuvieron de él fue que había sacado una canción llamada Tiempo. Su objetivo era retomar su vida normal a la espera del fallo definitivo de la Justicia: «Estamos de vuelta con mucha música. Así que atentos al canal de Spotify y YouTube, que se vienen muchas cositas», decía. Lo que vendrá en el futuro es su entrada en la cárcel, aún por fechar.