Carla Barber desvela el motivo por el que no se le nota la tripa en la recta final de su embarazo

Cada embarazo es un mundo, y si no, que se lo digan a Carla Barber. Pese a estar en su séptimo mes de embarazo, los más de 900 mil seguidores de la modelo aún siguen sorprendiéndose por el escaso volumen de su tripa. Unos comentarios que no parecen gustar mucho a la médico, que ha tomado la palabra para hablar sin tapujos sobre todos los cambios que está experimentando su cuerpo y que no se ven a simple vista.

Posando en una de las paradisiacas playas de su tierra, Carla Barber ha comenzado un discurso cargado de sinceridad: “Cada cuerpo es único y experimenta sus propios cambios durante la gestación”, empezó explicando. “En mi caso, el pecho me ha aumentado casi 3 tallas, mientras que el abdomen lo ha hecho de menor manera y en la parte más baja del mismo”, desvelaba. Y es que, este apenas visible crecimiento de su tripita estaría muy relacionado con su gran actividad física: “Mis músculos abdominales están bastante desarrollados y no presento grasa abdominal”, confesaba, dejando claro que su vientre más plano pese al avanzado estado de su embarazo es algo totalmente normal dadas sus circunstancias. No obstante, el aumento de pecho es algo que ya han experimentado algunos de los miembros de su familia durante la gestación: “El aumento de tamaño mamario es algo que viene de familia. (…) La verdad es que me resulta bastante incómodo que hayan aumentado tanto. Sin embargo, estoy viviendo de manera increíble esta inolvidable etapa. Hermosa maternidad”, finalizaba la excuñada de Laura Matamoros.

Aunque aún quedan un par de meses para saber más detalles sobre el bebé, Carla ya desveló uno de los más importantes: su sexo. La influencer protagonizó un emotivo vídeo en la playa para anunciar a bombo y platillo que estaba esperando a un niño. Aún así, tan solo ha dejado entrever que el nombre de su pequeño empezará por B, así que sus fans tendrán que esperar hasta el mes de abril para ver la cara del pequeño (si su madre quiere hacerla pública).

Un 2022 muy diferente y especial

Fue en pleno día de Año Nuevo cuando Carla dio una de las noticias más inesperadas y emotivas. La que fuera novia de Diego Matamoros daba la bienvenida al 2022 anunciando su embarazo, una etapa de lo más bonita que reveló a sus seguidores cuando ya estaba de 23 semanas. A través de un vídeo de Instagram, la cirujana plasmó todas las impresiones de sus seres queridos al recibir la noticia, calificando su embarazo como “el mayor y más bonito proyecto de su vida”. Por el momento, poco se sabe del padre de la criatura. Barber ha intentado mantener en todo momento su vida sentimental en un segundo plano, evitando compartir fotos en redes sociales con el que se convertirá en el padre de su hijo. No obstante, todo apunta a que, en medio del hermetismo, su noviazgo va viento en popa y muy pronto aumentarán la familia con la llegada de su esperado bebé.