Ines Domecq ha sorprendido con el lanzamiento de su nueva colección. La diseñadora jerezana ha creado una cápsula de la mano de Amaia Kids, una de las favoritas de Kate Middleton a la hora de vestir a sus tres hijos. Sin embargo, lo novedoso, es que la aristócrata andaluza ha contado como modelos para enseñar esta nueva propuesta con guiños a la primavera, a tres sagas de mujeres muy conocidas del país: Cari Lapique, que ha posado junto a su nieta, la pequeña Caritina Matos -hija de Caritina Goyanes-; Elsa Anka, que ha posado junto a su hija, Lidia Torrent, y junto a su nieta, Elsa Jr. e Isabelle Junot que, a punto de ser madre por segunda vez, también ha participado junto a su primogénita.

Cari Lapique y su nieta se estrenan como modelos

Sin embargo, y pese a las grandes protagonistas que ya lucen esta colección de IQ Collection, ha sido cuando menos llamativa la participación de Caritina con su nieta. Un año y medio después del fallecimiento de su hija, Carla Goyanes, la socialité ha querido participar en esta sesión de fotos con la pequeña Cari, que apunta maneras en el mundo del modelaje.

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Ha sido la firma de moda española la que ha anunciado este cartel en sus redes sociales, donde han explicado la historia detrás de esta colección: «Hay cosas que no se enseñan, se transmiten. También al vestir. Se cuelan en lo que eliges, en cómo combinas, en esa sensibilidad que se repite sin ser idéntica. Es un legado que no pesa, pero está ahí. Que no se ve, pero se reconoce. Pasa de unas manos a otras, transformándose en el camino. Cada generación lo adapta, lo cuestiona, lo hace suyo. Lo que antes era certeza, hoy es reinterpretación. Y en ese proceso, el estilo se redefine sin perder su origen.La moda se convierte así en un punto de encuentro. Una forma de conectar lo que recibes con lo que decides ser, de hacerlo propio».

Su conexión con Kate Middleton

Pocos meses después de sacar su colección inspirada en Los Bridgerton, Inés Domecq ha apostado de nuevo por colaborar con Amaia Arrieta en esta cápsula para su público y para los más pequeños de la casa.

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Sería poco sorprendente que esta apuesta traspasara fronteras y llegara hasta Buckingham. Sabido es que Kate Middleton es una gran compradora de Amaia Kids, que tiene un atelier en Chelsea. De hecho, la CEO de la firma desveló que un día se vio sorprendida con la visita de la mujer de Guillermo de Inglaterra a su tienda. «Un sábado por la mañana, estábamos en la tienda y, de repente, se abre la puerta y aparece la, por entonces, duquesa de Cambridge con su madre. Me dijo: «Acabo de tener un bebé, un niño, y necesito ayuda». Recuerdo que vino en vaqueros y zapatillas y con la tarjeta en el bolsillo. Como una familia normal, en plan, madre e hija comprando para el bebé», contó en Telva.