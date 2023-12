En menos de un mes despediremos este 2023. Y como es tradición ya por estas fechas se van conociendo los nombres de los presentadores y presentadoras que se encargarán de despedir la que es una de las noches más especiales del año. Si bien en Antena 3, un año más será Cristina Pedroche la encargada de dar las Campanadas, este mismo martes, 5 de diciembre, ha trascendido quienes serán los protagonistas en Televisión Española. Esta vez será Ramón García el que guiará a los telespectadores para tomarse las doce uvas desde la Puerta del Sol de Madrid. Sin embargo, no estará solo porque contará con una compañía de altura.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ramón García (@ramon.garciaoficial)

Por primera vez, Ana Mena se une al ente público para formar parte de este momento tan especial. Junto al perfecto tándem formado por el presentador y la artista, estará también junto a ellos Jenni Hermoso. De esta manera, la futbolista se convertirá en la invitada especial y brindará junto a Ramón y Ana en un año muy especial para ella después de que la selección española de fútbol ganara su primer Mundial.

Ana Mena en una imagen de archivo / Gtres

Para García serán las decimoquintas Campanadas mientras que para sus compañeras de set será su gran debut televisivo en este tipo de formatos. Además, el regreso de Ramón García a las Campanadas de La 1 llega en un buen momento profesional para él, ya que, sin ir más lejos, el pasado verano se estrenó El Grand Prix, el exitoso formato de juegos que marcó a toda una generación en el pasado. Tras muchos años de insistencia, Ramón García logró convencer a RTVE para que produjera un nuevo Grand Prix después de casi 20 años fuera de antena. Finalmente, la cadena aceptó y el espacio logró una gran cuota de pantalla. Ahora, a escasas semanas de finalizar el año, volveremos a ver a Ramón García ponerse su mítica capa tan característica de sus atuendos de cada noche del 31 de diciembre.

Ana Mena, en la cima del éxito

Ana Mena, de 26 años, es una de las artistas pop más reconocidas no solo de nuestro país, sino que su talento ha atravesado fronteras. De hecho, primero triunfó en Italia y, ahora lo hace en su tierra natal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ramón García (@ramon.garciaoficial)

Ana Obregón se cae de la lista de presentadores

Si bien Ana Obregón era otro de los rostros conocidos de TVE, sobre todo para dar las Campanadas, este 2023 se ha caído de la lista de presentadores por un motivo particular. En una de sus últimas apariciones, la que fuera protagonista de Ana y los 7 reveló que había rechazado varios proyectos profesionales. «Este año he dicho que no a todo. De verdad, no me quiero separar de mi niña, es su primer año. Ya sé que estará dormidita pero me da igual, yo estaré mirándola a su lado», explicó, añadiendo que en la etapa en la que se encuentra su vida no echará nada de menos tomarse las uvas en riguroso directo desde RTVE. «Con mi hijo no pude porque trabajaba muchísimo y estaba ahí todo el día metida en Prado del Rey con Qué apostamos y el otro, y ahora no quiero separarme y digo ‘no’ a todo. Quiero estar con ella (con Ana Sandra)», concluyó.