El hijo de Camilo Sesto no ha podido comenzar peor los 38 años. Fue el mismo día de su cumpleaños, el pasado jueves, cuando Camilo Blanes tuvo que ingresar de urgencia en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid a consecuencia de sus achaques de salud y las adicciones a las que permanece enganchado desde hace tiempo. Una muy mala noticia que caía como un jarro de agua fría especialmente a su madre, que ha estado acompañando en todo momento al joven desde que supo que su estado de salud era preocupante.

Aunque Aurelio Manzano confirmó para Semana que “el estado del joven es de cierta preocupación, aunque permanece estable”, la situación habría dado un giro de 180 grados en las últimas horas. En Viva la vida se han puesto en contacto con la exasistente de Camilín, que pasó la noche con él y ha confirmado que se encontraba intubado en la UCI por unas complicaciones que han provocado que se debata entre la vida y la muerte: “Esta noche se ha temido por su vida. La cosa ha estado esta noche muy complicada, mucho. […] Está medio sedado además porque está enchufado al respirador y a muchas cosas”, confesaba Raquel Graciano para el programa. A juzgar por su tono de voz, el entorno más cercano de Camilo está bastante preocupado por su evolución: “Él por su enfermedad crónica no tiene defensas y claro, pues todo se complica un poco más”, explicaba.

No obstante, parece que el peligro se va desvaneciendo y el cantante finalmente ya descansa en planta. Ha sido durante este mismo sábado cuando Blanes ha presentado una notable mejoría que le ha llevado a abandonar la Unidad de Cuidados Intensivos. Según ha desvelado su exnovia para Socialité, Camilín sigue recuperándose poco a poco: “Se va a estabilizar, pero le quedan unos días en el hospital. Lo que verdaderamente importa es su recuperación que se va a recuperar. Que este susto le sirva para estar tranquilito un tiempo”, declaró. Además, Christina Rapado ha querido destacar el frenético ritmo de vida del joven: “A veces se pasa, nunca mejor dicho, de la raya en las fiestas, acabó un poquito mal pero es el pan nuestro de cada día. Lourdes Ornelas quiere llevar las riendas de su hijo y no puede porque no es un niño, es un hombre. Tampoco es que haga una mala vida, pero cada x tiempo se coge una fiesta porque él lo cree oportuno”.

Estas palabras dejan entrever que quien peor lo pasa en estas recaídas es Ornelas. No es la primera vez que la madre se ve obligada a vivir una situación parecida. Lourdes ya se mostró aterrada por lo que pudiera pasarle a su hijo anteriormente: “Estoy desesperada por la situación. No puedo arreglar el problema de mi hijo. Me siento impotente. […] Hago lo que puedo, estoy encima suya, le reprendo… Pero te das cuenta de que no avanzas, de que haga lo que haga no sirve de nada”, concluía apenada. Un problema que ya intentó abarcar ingresando a Camilo en un centro, algo a lo que se ha negado el protagonista por activa y por pasiva.