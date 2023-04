Todo lo que se sabe del estado de salud de Camilo Blanes

La muerte de Camilo Sesto fue un punto de inflexión en la vida de su hijo, Camilo Blanes. A los 72 años y víctima de un fallo renal, el cantante se despidió de la vida dejando a una familia rota de dolor. Una pérdida que Camilín no esperaba y que no supo encajar, siendo esta un antes y un después en su salud mental. Su tristeza desembocó en una depresión que hizo saltar las alarmas en más de una ocasión.

El comienzo de su declive

En noviembre de 2021, el estado de salud de Camilo Blanes hizo saltar todas las alarmas. Al parecer, las celebraciones por su cumpleaños fueron detonantes en su ingreso hospitalario, que se sumaron a las adicciones a las que estaba enganchado desde hacía tiempo. «Estoy desesperada por la situación. No puedo arreglar el problema de mi hijo. Me siento impotente. […] Hago lo que puedo, estoy encima suya, le reprendo… Pero te das cuenta de que no avanzas, de que haga lo que haga no sirve de nada», comunicó entonces su madre, Lourdes Ornelas. Una situación que con el paso de los días empeoró y por la cual Camilín estuvo entre la vida y la muerte. «Se ha temido por su vida. Está medio sedado», dijo entonces su ex asistente.

40 días en la UCI

En enero de 2022 llegaron nuevas noticias. La versión oficial de la madre de Camilo Blanes es que su ingreso hospitalario fue a causa de una caída en bici. A sus 38 años, sufrió un accidente que le retuvo varias horas a la intemperie sufriendo graves lluvias que le provocaron varios problemas en los huesos, los pulmones y los riñones. Un contratiempo que le tuvo más de un mes ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos, con un pronóstico de lo más preocupante. El 26 de enero, abandonaba el Hospital de Puerta de Hierro de Majadahonda y ponía rumbo a su casa con una sonrisa, muchos planes por hacer y un «muy bien, gracias» a las cámaras.

Sin solución

Tres meses después, Camilo Blanes reaparecía en la red con una imagen que no tardó en hacerse viral. «Tengo la intención de traer el cielo a la tierra. Liberar a todos de la esclavitud para el beneficio de todos. Tengo la experiencia de los años y puedo tratar de llevar mi presión de incentivo en tu nombre, mi nombre, hijo de puta», compartió. Un comportamiento que volvió a hacer mella en su madre, que confesó estar realmente asustada y desesperada por la situación: «Había prometido que iba a llevar una vida normal, que se acabaron los errores del pasado. Estoy muy dolida… Ya no sé qué más hacer. Lo más recomendable es que ingresara en un centro de desintoxicación, pero nadie puede obligarle a entrar, si no es por voluntad propia».

Una nueva recaída

En septiembre de 2022, un helicóptero tuvo que trasladarse a su casa de Torrelodones para ser atendido de forma urgente. Aunque en un principio se especuló con que podría haber sido un infarto cerebral, poco después Lourdes Ornelas reapareció para informar a los medios de comunicación que estaba todo bien. Y es que, si hay algo que gira en torno al estado de salud de Camilo Blanes, eso es el misterio.

Su reaparición en redes

Hace tan solo unos días, después de varios meses alejado del foco mediático, reapareció con unas fotos en Instagram que dieron mucho de qué hablar. En ellas, el joven se mostraba con semblante serio, desmejorado y luciendo una peluca que podría ser de su padre: «Aquí en la casa del rey». Tras esto, Lourdes Ornelas volvió a pronunciarse para mostrar la preocupación que le persigue desde hace tiempo: «Llevo mucho tiempo buscando ayuda para él y me he topado mil veces con una pared de hormigón. Mi preocupación mayor es que su vida está en peligro cada día, de manera constante (…) Esta enfermedad es muy cruel para él y la familia que lo quiere. Hay quien lo entiende y otros lo juzgan duramente sin saber qué hay detrás. Es una buena persona que ha pasado por mucho».