Tal día como hoy, hace 31 años, Chipiona se convirtió en el epicentro de todas las miradas. Rocío Jurado daba el sí, quiero a José Ortega Cano en una multitudinaria boda que, tres décadas después, sigue copando titulares. Por segunda vez -ya que en 1976 pasó por el altar con Pedro Carrasco, el padre de su hija Rocío-, La más Grande se vestía de blanco y, esta vez, sería definitiva. Pese a todos los impedimentos, los retos, las dificultades y su diferencia de edad, la intérprete de Señora volvía a apostar por el amor -aunque ello supusiera un gran desembolso en su cartera-.

El número de invitados y los VIPs en la boda de Rocío Jurado

El 17 de febrero de 1995, Rocío Jurado pondría el broche de oro a su historia de amor con Ortega Cano. La artista se casaba en segundas nupcias en su tierra natal, en la ermita de la Santísima Trinidad, en una ceremonia religiosa oficiada por don Ángel Romero, amigo del matrimonio. Sin embargo, no todos los invitados pudieron ver en in situ el sí, quiero de la pareja, pues el templo tenía una capacidad para 200 personas y los asistentes fueron 1.500 -por lo que los 1.300 restantes tuvieron que vivir el enlace a través de unas pantallas dentro de una carpa-. Más allá de la expectación por ver a los protagonistas, Chipiona desplegaba su alfombra roja para recibir a numerosos VIPs entre los que se encontraban Enrique Ponce, Espartaco, Finito de Córdoba, Jaime Ostos, Rafa Camino, Sebastián Palomo, Manuel Alejandro, la duquesa de Alba junto a su hija Eugenia, Beatriz de Orleans, Carmen Martínez-Bordiú, Massiel, Paco de Lucía o Manolo Escobar, entre otros.

Rocío Jurado en su boda con Ortega Cano. (Foto: Gtres)

Sus cuatro vestidos

Como no podía ser de otra manera, Rocío Jurado fue de las pioneras en apostar por varios vestidos en su gran día -una tendencia que es habitual en las bodas del siglo XXI-. La artista confió en Zapata para confeccionar sus looks nupciales. Aunque no llegó a lucir los cuatro diseños, sí que para la fiesta optó por hacer un cambio de vestido. Además, este segundo, recordaba a los clásicos trajes de flamenca con corte a la cadera, mangas largas con volantes, encaje y escote cuadrado. Un estilismo con el que no sorprendió a su ya marido, sino a todos los asistentes, ya que con este look se subió al escenario para interpretar algunas de sus canciones más conocidas.

Ortega Cano y Rocío Jurado en su boda. (Foto: Gtres)

¿Cuánto costó su boda?

Si Rocío Jurado se hubiera casado en este siglo, probablemente la boda le hubiera salido o gratuita o mucho más barata -ya que muchas marcas hubieran peleado por promocionarse en esta gran cita mediática-. Sin embargo, la artista y su marido desembolsaron para su gran día un total de 110 millones de pesetas -más de medio millón de euros-. Una cifra que no está al alcance de muchos y con la que cubrió todos los gastos que supone un enlace matrimonial, como el catering o el coro de la iglesia, entre otros.