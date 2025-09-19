La boda de Rocío Camacho, al detalle: los invitados, el vestido y un enclave secreto

En cuanto a los invitados, se espera la presencia de numerosos influencers, donde destacan figuras como Susana Megan, Claudia Martínez o deportistas de la talla de los hermanos Márquez (Marc y Álex) o la medallista olímpica Claudia Marín.

El vestido, uno de los secretos mejor guardados de cualquier novia, también lo define como «un auténtico sueño». Tal y como compartía con sus seguidores, Camacho irá vestida por un diseñador de mucho renombre del que tampoco ha querido desvelar el nombre. Sin embargo, ella asegura que en la vida se hubiese imaginado que iba a poder vestir de él en un día tan importante. «Prefiero reservar en secreto qué firma se está encargando del vestido, pero puedo adelantar que es algo sencillo, elegante y con un toque sutil, sensual».

Además, nos deleitará no solo con uno, sino con dos diseños. «Uno más clásico y sencillo y otro más arriesgado y fiestero». «Creo que hemos dado en el clavo con el vestido perfecto para mí. Me emociono cada vez que veo las fotos de la primera prueba», reconocía. Por otro lado, parece que los novios han decidido que no habrá baile, y también sorprenderán a sus invitados con una tarta diferente a lo común. Y eso no es todo, ya que Lola, la perrita de la influencer, también tendrá un papel protagonista y muy especial en la boda.

En definitiva, la propia Rocío aseguraba que se imagina su boda con un estilo «muy limpio, blanquito, sencillo y elegante». Un enlace que se celebrará a las 17:00 horas del sábado, pero que también tendrá una preboda de ensueño este mismo viernes. Y es que a pesar de que en un primer momento Camacho quería una boda de día para «aprovechar más las horas», finalmente se ha decidido por el estilo y la iluminación de las bodas de tarde. De lo que no cabe duda, es de que todos los seguidores de la joven, han vivido este proceso con la misma ilusión que ella, y es que ha sido un camino lleno de subidas y bajadas. «Me hubiese gustado que alguien me hubiese hecho un orden cronológico de cuáles son los pasos a seguir a la hora de casarse», se sinceraba en redes sociales. «Por orden de importancia, y por consejo de mi wedding planner: el sitio, el catering y los trámites, que esto va para largo si tenéis una boda civil».