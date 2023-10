La pregunta que Beatriz de Orleans se niega a responder en la boda de Louis Nicolas Crépy

El príncipe Louis Nicolas Crépy, nieto de la princesa Beatriz de Orleans, se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del fin de semana gracias a su boda con Carolina Torio Ballester. Este romántico evento ha tenido lugar en uno de los puntos más emblemáticos e históricos de España: la Catedral de Valencia. Los enamorado se han dado el ‘sí, quiero’ en este templo tan especial para rendir honor a los orígenes de Carolina, la novia. Como no podía ser de otra forma, ha brillado gracias a un romántico vestido que ha llamado la atención de todos los invitados.

Este sábado 14 de octubre ha tenido lugar uno de los eventos más importantes del año: la boda de Louis y Carolina. Esta última no ha descansado hasta que ha obtenido los permisos necesarios para casarse en la Catedral de Valencia, ubicada en el corazón de la ciudad. Los alrededores se han llenado de curiosos que querían ser testigo de este evento tan importante. Los padres de la novia también se casaron aquí, por eso era muy importante para ella conseguir este escenario.

Louis Nicolas Crépy durante su boda / GTRES

Uno de los acontecimientos más esperado era la llegada de Beatriz de Orleans, abuela materna del novio. Ha declarado que era “un día de felicidad” para su familia. Tan elegante como de costumbre, ha atendido a la prensa y ha sido muy amable con las personas que se han acercado a curiosear. El príncipe Louis Nicolas Crépy es el mayor de los hijos nacidos del matrimonio de Clotilde de Orleans y el economista Edouard Crépy.

Beatriz de Orleans se niega a responder a la gran pregunta

Beatriz de Orleans en la boda de su nieto / GTRES

A pesar de que siempre es amable y cortés, Beatriz de Orleans se ha negado a responder a una pregunta. No ha querido explicar si su nieto ha invitado a algún miembro de la Familia Real de España. Miguel de Orleans, conde de Evreux, disfruta de una estrecha relación con los Borbones. De hecho compartió exilio durante dos años en Estoril con los padres de Juan Carlos I. De momento no hay imágenes, pero los expertos en el tema no descartan ninguna posibilidad. Lo que está claro es que los enamorados habrán recibido la felicitación pertinente.

La familia de Carolina Torio Ballester

Es inevitable que la presencia de Beatriz de Orleans se convierta en uno de los grandes puntos de atención. Pero hay que destacar la importancia de la familia de Carolina. Su madre se llama Maite Ballester Fornés y pertenece a un selecto grupo de mujeres empresarias. Su trayectoria profesional le ha convertido en uno de los rostros más influyentes de su profesión. Es socia y fundadora del fondo de capital de riesgo Nexxus y consejera independiente de Prisa y Cellnex.

Carolina Torio Ballester saliendo de la Catedral de Valencia / GTRES

El talento de Maite Ballester no conoce fronteras, por eso es miembro de la red International Women ‘s Forum. Una organización creada para dar visibilidad a las mujeres empresarias.

El vestido de la novia

Siguiendo la tradición, Carolina Torio ha mantenido el secreto de su vestido hasta el final. Ha confiado en su diseñador de cebadera: el asturiano Marcos Luengo. El traje disfrutaba de un corte sencillo y cómodo: manga francesa, escote en V y una capa muy elegante. El modisto ha trabajado con otras celebridades como Sara Carbonero o Nieves Álvarez.