Después de muchas idas y venidas, Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz ya son marido y mujer. Era el pasado 2 de julio cuando la exconcursante de La Casa Fuerte y el futbolista se daban el “sí, quiero” bajo la atenta mirada de todos sus seres queridos, los cuales esperaban que tuviera lugar este enlace como agua de mayo. Además, la ceremonia también habría podido servir como perfecta despedida de su isla natal para la pareja, ya que, de cara a la próxima temporada, tendrán que viajar hasta Turquía por motivos profesionales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AURAH RUIZ (@aurah.ruiz)

La pareja quiso hacer partícipes de todo el evento a sus seguidores, razón por la que optaron por protagonizar un reality en Mtmad donde aparecían escogiendo los looks con los que pasarían por el altar y algunos detalles de este gran día. Una iniciativa con la que el jugador ha podido acercarse más al universo 2.0 de su ahora esposa, moviéndose en él como pez en el agua pese a que han sido escasas las veces en las que él ha querido aparecer de manera pública por vías de esta índole.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AURAH RUIZ (@aurah.ruiz)

Por su parte, Aurah ya se ha hecho eco en sus redes sociales de algunos de los momentos más destacados de su boda. El primero de ellos, los preparativos previos al enlace, en los que la influencer aprovechaba para posar desde un balcón con vistas al Atlántico ataviada con un batín satinado y decorado con encaje en el que se podía leer “bride” y con el que habría permanecido minutos antes de vestirse de blanco y deslumbrar a todos los invitados presentes de su ceremonia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amor Romeira (@amorromeira)

Pero las publicaciones de la canaria no han quedado ahí, y aunque ha intentado guardar la máxima hermeticidad con respecto a su matrimonio para así triunfar en Mtmad, sí que ha querido compartir tres imágenes cargadas de significado. En la primera de ellas aparece junto a su marido en el altar y en un paraje desde el que tienen unas privilegiadas vistas al mar; en la segunda, su hijo Nyan toma todo el protagonismo y se acerca para besar a su madre; y por último, una instantánea de los novios junto a todos sus allegados en un enlace que ya ha pasado a formar parte de su recuerdo probablemente para siempre: “2/07/2022 Este es el día más mágico que he vivido en mi vida, el día en que me convertirse en tu mujer. Te amo @jeserodriguez10 nunca olvidaremos lo que vivimos este día una boda inolvidable. A partir de este día dejamos el pasado atrás para escribir una nueva historia donde solo habrá paz, felicidad y amor. Un nuevo camino. Una nueva vida fuera nos espera y cómo te dije en el altar, todos los días de mi vida. Te amo”, escribía en el pie del carrusel de fotos la novia. Una publicación que, en cuestión de instantes, alcanzaba los más de 20.000 “me gusta” y comentarios de apoyo de algunos rostros conocidos como Fani o Makoke, que tampoco quisieron perderse el que ya es uno de los enlaces del año dentro del panorama nacional y social.