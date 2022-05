Besar: «Tocar u oprimir con un movimiento de labios, a impulso del amor o del deseo o en señal de amistad o reverencia». Un símbolo que se ha convertido en todo un acto poderoso de cariño y afecto y que ha cobrado especial significado tras dos años de pandemia, donde la distancia social ha sido la absoluta protagonista.

Muchos han sido los rostros conocidos que han dejado para el recuerdo besos tan memorables como el de Iker Casillas y Sara Carbonero. Sin embargo, el tiempo y las diferencias han hecho que parejas muy aclamadas del panorama nacional tengan que separar sus caminos. A pesar de que este 2022 ha estado lleno de proposiones y bodas, bien es cierto que son mucho los y las celebs que han puesto punto y final a sus relaciones de amor.

Tamara Gorro y Ezequiel Garay

Una de las parejas mediáticas más sólidas separaba sus caminos a principios de año, anunciando su separación tras 12 años de matrimonio y dos hijos en común. “Yo siempre he dicho que no somos un matrimonio perfecto, pero ha llegado un momento en el que te estancas como pareja y tienes dos opciones: o continuar y terminar con un desgaste que no tenga solución, o continuar porque hay amor. Hemos decidido tomar un descanso con la fe y esperanza de continuar juntos», así lo anunció la tertuliana en su cuenta de Instagram. Ahora, muchos son los medios que se están haciendo eco de una posible reconciliación, sin embargo, la pareja aún no ha confirmado nada.

Melissa Jiménez y Marc Bartra

Después de ocho años y tres hijos en común, una crisis sentimental acababa con su relación. Una inesperada ruptura que dejó al mundo del corazón lleno de incertidumbre. Era el entorno de la pareja quien declaraba que había sido la convivencia el motivo del desgaste de su relación, en la que no había habido terceras personas ni infidelidades. Sea como fuere, lo cierto es que sería un milagro ver otro beso tan emotivo como los que ellos mismos publicaban en sus redes sociales.

Anabel Pantoja y Omar Sánchez

La colaboradora de Mediaset y el surfero canario se juraban amor eterno el pasado otoño en una de las bodas más mediáticas del año. Tras cuatro meses siendo marido y mujer, la pareja terminaba su relación sentimental al “apagarse su llama”. Era una fuente cercana a la pareja quien desvelaba el supuesto motivo: Omar quería ser padre y Anabel no estaba por la labor. Sin embargo, para la televisiva el motivo fue que ya no estaba enamorada. Y es que, cuando el amor no se cultiva, este acaba por morirse.

Ivana Icardi y Hugo Sierra

Hace tan solo unas semanas, la concursante de Supervivientes anunciaba a través de sus redes sociales estar pasando por una crisis junto a Hugo Sierra. Días después, el desenlace fue peor: la pareja había decidido tomar distintos caminos. “Hace unos meses tratamos de dejar a un lado nuestras diferencias y amarnos como en algún momento supimos hacerlo. Lamentablemente esas diferencias pesan más para nosotros y por nuestro bien y el de nuestra pequeñita decidimos que es necesario que cada uno siga su camino por separado para no hacernos daño ni que termine en conflicto”, escribía entonces la influencer. Y es que, hay veces que las diferencias son más grandes que el amor.

Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina

Pero, si ha habido una ruptura sonada más que las demás, esa ha sido la de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, que decidían interrumpir su relación matrimonial “de mutuo acuerdo”, como así se podía leer en el comunicado enviado por la pareja. La noticia llegaba después del revuelo que suscitaron las fotografías publicadas por Lecturas en las que Urdangarin paseaba de la mano junto a otra mujer. Su nombre es Ainhoa Armentia, compañera de trabajo y parece que ahora la mujer que le ha devuelto la ilusión.

Almudena Cid y Christian Gálvez

Lo que empezó siendo “un tiempo” para la gimnasta terminó siendo un “hasta nunca”. Su hasta entonces marido, Christian Gálvez habría encontrado el amor en otra mujer mientras se daba un espacio con Almudena. Después de once años de darse el ‘sí, quiero’, el presentador de Alta tensión y la deportista olímpica ponían –de muy mala manera- fin a su historia de amor. Ahora, el televisivo ha vuelto a encontrar la ilusión en Patricia Pardo y Almudena Cid en su nueva pasión: el teatro.

Antonio David y Olga Moreno

Un 24 de agosto lo cambió todo. La relación entre Olga Moreno y el exguardia civil llega a su fin un mes después de que ella saliera de Supervivientes. Parece que la guerra mediática con Mediaset de Antonio David, los rumores constantes de infidelidad y la batalla judicial que mantiene desde hace dos décadas con Rocío Carrasco fueron los detonantes de la separación. Ahora, Olga ha rehecho su vida lanzándose a las redes sociales y Antonio David ha vuelto a encontrar el amor en Marta Riesco.

Pero estos no han sido los únicos celebs en poner punto y final a sus historias de amor. Personajes tan conocidos como Kim Kardashian y Kanye West; Dulceida y Alba Paúl o Jennifer López y Alex Rodríguez han tomado caminos diferentes y, a pesar del amor que se han demostrado tener, han decidido comenzar una nueva vida separados. Y es que, en muchas ocasiones el amor no es suficiente.