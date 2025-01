José Luis López, más conocido como El Turronero, llevaba alejado de la esfera pública desde el pasado mes de noviembre. Fue entonces cuando tuvo que cancelar su tradicional celebración navideña. Mediante un comunicado, el reconocido empresario anunció que, debido a diferentes problemas de salud, se había visto obligado a suspender el Almuerzo Solidario. «Por prescripción médica debo reposar y llevar una vida más tranquila y sosegada», indicó. Ahora, ha reaparecido y, con la discreción que tanto le caracteriza, ha revelado algunas píldoras sobre la situación que atraviesa su gran amigo Bertín Osborne, ya que todavía no conoce al hijo que tiene en común con Gabriela Guillén.

Al ser preguntado por el artista, José Luis respondió que está «muy bien». Segundos después aseguró que el intérprete de Noches de San Juan no ha tenido ese encuentro con el pequeño, que cumplió su primer año de vida el pasado 31 de diciembre. «Yo la noticia que tengo es que todavía no lo ha conocido», dijo.

José Luis ‘El Turronero’ en Sevilla. (Foto: Gtres)

Por otro lado, cabe destacar en estas líneas que Gabriela Guillén ha comentado en varias ocasiones que deja las puertas abiertas para que Osborne pueda conocerlo. «Él vive aquí en Sevilla y Gaby en Madrid», indicó al mismo tiempo que aseguró que «cualquier día lo verá seguro». «Tengo la seguridad total de que algún día lo conocerá», prosiguió. Después, explicó que él mismo llevará a Bertín a conocer al niño. «Ya os enteraréis, no hay problema ninguno es una cosa muy natural si él ya ha dicho que es su padre», continuó. Sin embargo, comentó que ese encuentro, por su parte, no está planificado.

Bertín Osborne ante los medio de comunicación. (Foto: Gtres)

El comunicado de Bertín Osborne

En julio de 2023 salió a la luz la noticia de que Bertín Osborne se iba convertir en padre con Gabriela Guillén. Un año después, tras protagonizar varias polémicas relacionadas con la paternidad, reconoció al pequeño que nació el 31 de diciembre en un hospital de Madrid.

Bertín Osborne en un evento en Sevilla. (Foto: Gtres)

A través de un extenso comunicado hizo pública esta decisión. «Bertín ha querido hacer público hoy el compromiso de dar el mejor futuro para el bebé que dio a luz Gabriela Guillén, normalizando de esta manera la relación con la empresaria, que fue en su momento pareja del cantante, y mostrando la máxima responsabilidad con este menor», comenzaba la misiva.

De esta manera, tal y como continuaba el escrito, el presentador de Mi casa es la tuya quiso poner fin «a una situación que no era beneficiosa ni para la madre ni para el bebé», reconociendo así que sus reacciones ante el nacimiento del pequeño «no fueron las más adecuadas», algo que quiso solventar «dando las mejores posibilidades al pequeño». «Me equivoqué y no quiero seguir haciéndolo. Gabriela merece todo mi respeto y, desde luego, por encima de nosotros está un menor que tiene que crecer en armonía, alejado de cualquier polémica. Es una responsabilidad que asumo», concluía.