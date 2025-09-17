Las memorias de Mar Flores, tituladas Mar en calma, están causando una gran conmoción en el panorama mediático español. En ellas, la modelo repasa episodios clave de su vida personal y profesional, sin esquivar temas delicados ni relaciones polémicas. Sin embargo, entre los nombres de personajes públicos que aparecen, como Carlo Costanzia, Ana Obregón o Alessandro Lequio, hay una ausencia notable que ha despertado la curiosidad de muchos: Bertín Osborne. Pocos recuerdan que Mar Flores y Bertín Osborne mantuvieron una relación sentimental en los años 90, un romance breve pero lo suficientemente intenso como para dejar huella. No obstante, y para sorpresa de muchos, la modelo ha optado por no incluir ni una sola mención al cantante en sus memorias. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió entre ellos para que Mar decidiera pasar página de forma tan tajante?

Fue en una entrevista en 1991 cuando la propia Mar Flores se sinceró sobre aquella historia de amor. Según sus palabras, «Bertín es capaz de manejar a las mujeres como le da la gana: a mí me cautivó y luego sufrí mucho». Se conocieron en un programa de televisión y lo que comenzó como una atracción profesional se convirtió rápidamente en algo más. Sin embargo, la felicidad fue efímera. Mar confesó que fue engañada por el cantante y que se enteró gracias a su entorno. La relación terminó de forma inesperada y dolorosa: según reveló la modelo, Bertín rompió con ella por teléfono. Una actitud que, sin duda, la dejó marcada.

Mar Flores en ‘Y ahora Sonsoles’. (Foto: Antena 3)

Años después, y con la publicación de sus memorias, el nombre de Bertín vuelve a la palestra, aunque más por su ausencia que por su presencia. El propio cantante ha reaccionado con cierta sorna al olvido deliberado de Mar: «Igual para ella no fue lo suficientemente importante. A mí me encantaba. Estuvimos saliendo en dos o tres épocas distintas de mi vida. Para mí fue una mujer muy importante», ha declarado ante la periodista Pilar Vidal, restando importancia a la situación. Pero sus palabras dejan entrever cierta incomodidad. ¿Fue realmente una anécdota sin importancia o un episodio que ambos prefieren enterrar?

Eugenia Osborne reacciona al romance de su padre y Mar Flores

Quien también ha sido preguntada por esta relación ha sido Eugenia Osborne, hija del cantante. Durante uno de los desfiles de la Mercedes Benz Fashion Week en IFEMA, Eugenia ha atendido a la prensa, reconociendo que reconocido sabía de esa relación, aunque no la recuerda personalmente: «Yo era muy pequeña, pero sé que estuvieron juntos. Mar siempre ha sido muy cariñosa conmigo y me alegro de tener ese recuerdo de ella». Sus palabras muestran respeto y cordialidad, evitando alimentar cualquier tipo de polémica.

Eugenia Osborne en la MBFWM. (Foto: Antena 3)

En cuanto al silencio de Mar, Eugenia se ha mostrado más discreta, si bien es cierto que pesan sobre ella las especulaciones de que se trata de una decisión consciente para protegerse emocionalmente. En su momento, la propia modelo confesó que aquel romance la hizo sufrir mucho, y quizás revivirlo en las páginas de un libro no era algo que estuviera dispuesta a hacer.