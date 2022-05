El contundente llamamiento de Belén Esteban al mostrar las primeras imágenes tras su operación

Tres semanas después de su aparatosa caída en pleno plató de Sálvame, Belén Esteban ha reaparecido. La también conocida como “princesa del pueblo” ha hecho uso de sus redes sociales para hacer públicas unas imágenes propias con un texto alentador después de haberse sometido a una intervención quirúrgica que en un primer momento parecía que no necesitaría.

Reposando ya en un sofá de su casa y con la pierna en alto con bota walker incluida, la ex de Jesulín de Ubrique procedía a escribir probablemente uno de sus textos más duros desde que dio comienzo a su andadura televisiva: “Quiero dar las gracias a todo el mundo por las innumerables muestras de cariño. No sabéis cómo os lo agradezco. Perdonad por no poder contestar a vuestras llamadas y WhatsApp”, comenzaba explicando, aclarando así que aunque no ha hecho mucho caso a su teléfono móvil durante los últimos días, ha tenido muy en cuenta el apoyo de todos aquellos que han dedicado tiempo a mandarle un mensaje alentador. Pero su testimonio no ha quedado ahí, y también ha querido dar las gracias de corazón a todos los profesionales que han aportado su granito de arena en la operación: “Quiero dar las GRACIAS a mi Dr. López Graña, Dr. Caballero, Dr. Campuzano, Dr. Villa (Cirugía Plástica), Dr. Díaz (Anestesista), Paula Sanz (Instrumentista) y a todo el personal del Hospital La Luz por su profesionalidad y su cariño”, escribía, visiblemente emocionada.

A lo largo del post, Belén también ha aprovechado para dar todos los detalles sobre su intervención: “El día 25 de abril sufrí una caída que me ocasionó una fractura de tibia y peroné con desplazamiento, no me pudieron operar por unas ampollas que me salieron a causa de la inflamación de la pierna, me operaron el día 6 de mayo. La operación tuvo una duración de 2 horas y 45 minutos y me tuvieron que colocar 2 placas y 20 tornillos. Me realizaron 2 curas en quirófano porque me tenían que sedar”, confesaba. No obstante, lo peor parece ya haber pasado y ahora Esteban cuenta con todo el ánimo posible para afrontar su recuperación en reposo: “Hoy he vuelto a ir al médico para que me hicieran otra cura y afortunadamente va todo muy bien”.

Pese a estar muy agradecida a toda la gente de su alrededor e incluso a la prensa, la colaboradora de Telecinco ha querido hacer un llamamiento hacia algunos de sus compañeros de profesión: “Pido por favor que me respeten cuando tengo que salir de mi casa para acudir al médico, ya que considero que es innecesario que se me fotografíe o que se pretenda que en el estado actual de salud conteste a las preguntas de los reporteros. Espero que la prensa no se moleste. De ahora en adelante, cualquier noticia referente a mi salud la daré a través de mis redes sociales. Muchas gracias a todos por comprenderme y apoyarme en estos duros momentos”, zanjaba la protagonista en una publicación que ha reunido en cuestión de instantes miles de “me gusta” y comentarios de algunos rostros muy conocidos, entre los que está Paula Echevarría.

Toma de contacto con Sálvame

Durante esta misma tarde, Belén ha entrado en pleno directo de Sálvame para hablar telefónicamente con Jorge Javier Vázquez y los colaboradores allí presentes y expresarles así sus primeras sensaciones en su vuelta a casa: “Estoy un poquito más animada, quiero dar las gracias a todos mis compañeros y a toda la gente, me emociono porque he pasado días malos pero poquito a poco tengo que intentar animarme”, confesaba. Y es que, como ella misma ha dicho, la intervención no fue nada fácil: “La operación no fue moco de pavo. No es una fractura, es un fracturón, me he jorobado el pie pero estaba en buenas manos, no ha sido fácil. No lo estoy pasando bien, entiendo el trabajo de la prensa y mi marido ha hablado con ellos y yo estoy agradecida, pero yo soy una persona que despierto interés, pero salir y que te metan un micro y haya fotógrafos… Si ya tienen las imágenes y todo…”, decía, volviendo a hacer hincapié en su deseo de que los medios de comunicación se mantengan al margen en su recuperación.

Con respecto a su vuelta al programa, la princesa del pueblo ha admitido que tendrá que esperar: “Hoy he ido al médico y no puedo apoyar el pie en 8 semanas, necesito rehabilitación me he roto la tibia el peroné y ha habido desplazamientos, entonces es más complicado”. No obstante, también ha aclarado entre risas que “para las Campanadas cree que sí está”, aunque no lo hará para la Fashion Week: “No puedo ir a la Fashion Week, quiero hacer las cosas bien como me han dicho los médicos, lo veré desde mi casa pero no puedo ir”, zanjaba, aunque no podía evitar emocionarse al recordar lo mucho que ha sufrido: “Se me ha parado la vida tres meses, sé que hay cosas peores pero también mejores, tenía muchas cosas pensadas… ”.