Cuenta atrás para una de las bodas más esperadas de los últimos tiempos. Carlos Fitz James y Solís y Belén Corsini contraerán matrimonio este fin de semana en el Palacio de Liria de Madrid. Será la primera boda para la Casa de Alba desde la de su hermano Fernando y Sofía Palazuelo, que hace casi un año se convirtieron en padres de su primera hija en común.

Un enlace marcado por las nuevas medidas de seguridad del que no han trascendido muchos detalles. Sin embargo, a pocos días de la fecha, Belén ha desvelado algunos. La joven ha confesado que se encuentra «un poco nerviosa». La novia de Carlos Fitz James no ha dudado en atender amablemente a los periodistas que la esperaban a la salida del trabajo. La futura condesa de Osorno ha comentado que está un poco nerviosa ante la cercanía del gran día: «un poco, un poco», ha dicho. Belén Corsini ha revelado que lucirá un diseño de la firma Navascués, aunque no ha querido dar más información sobre cómo será: «es una sorpresa”, ha comentado. Lo que sí ha comentado Belén es que por ahora la intención de la pareja es permanecer en Madrid y no ha querido revelar si van a animarse pronto a ampliar la familia, siguiendo la estela de Fernando y Sofía: «ya veremos», ha dicho la joven.

A pesar de que se trata de una de las celebraciones más esperadas del año, la situación actual obliga a ciertas restricciones. No se ha confirmado la lista de invitados, pero será menor de la del enlace de los duques de Huéscar. Lo que Belén no ha dicho es si lucirá alguna de las joyas históricas de la Casa de Alba en este gran día. Hay que recordar que Sofía Palazuelo optó por un look sencillo para su boda e incluso prescindió de llevar tiara.

Una importante ausencia

Una boda muy esperada a la que no podrá asistir el conde de Salvatierra. Así lo confirmaba hace unos días su hermano mayor, el duque de Alba. Según aseguraba Carlos Fitz James Stuart, Cayetano Martínez de Irujo se encuentra mejor y evoluciona positivamente, pero desgraciadamente deberá guardar reposo durante unos días. El hijo menor de Cayetana de Alba ingresaba hace casi una semana por su propio pie en la madrileña Clínica de la Luz aquejado de unos fuertes dolores intestinales que él mismo atribuía a una gastroenteritis. Sin embargo, poco después se confirmaba que Cayetano había tenido que ser intervenido y permanecía en la UCI. Su hermana Eugenia Martínez de Irujo informaba de que el también conde de Salvatierra se recuperaba satisfactoriamente, pero son ya varias las intervenciones que arrastra desde los últimos años por problemas relacionados con el aparato digestivo.