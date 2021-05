Es una de las mujeres más elegantes del panorama nacional. Sofía Palazuelo, duquesa de Huéscar y futura duquesa de Alba, se ha convertido en todo un icono de estilo. Si bien con sus looks más festivos acierta de pleno y atrae todas las miradas, también con sus estilismos de día a día marca tendencia. La naturalidad es su mejor baza y por eso, la esposa de Fernando Fitz James Stuart prefiere looks clásicos y minimalistas para su rutina diaria, en los que la comodidad siempre prima. Eso sí, aunque apueste por prendas de fondo de armario, no deja de darles un toque diferente gracias a los complementos, que han hecho de ella una total prescriptora en términos de moda.

Hace unos días, Sofía salió a dar un paseo por las inmediaciones de su residencia y sorprendió con uno de esos looks de básicos que se diferencian por un toque diferente. La duquesa de Huéscar apostó por una combinación de pantalón vaquero blanco de estilo culotte con el bajo deshilachado que conjuntó con un suéter de tejido ligero abotonado en la zona del escote en color topo. Lo más llamativo del estilismo fue el chaleco largo de color beis que la nuera del duque de Alba lució, además del bolso de estilo bandolera de la firma española Tissa Fontaneda y las sneakers de la marca Converse.

Gracias precisamente al chaleco largo, Sofía Palazuelo le aportó al look un extra de sofistación que lo alejaba de un estilismo casual corriente. Y es que precisamente los chalecos se han convertido en la prenda estrella del armario de Palazuelo. Especialmente los de este tipo, fluidos y largos, aunque también cuenta con otros diseños. Se trata de prendas de entretiempo capaces de transformar cualquier estilismo y que dotan, sin duda, de un toque de elegancia diferencial.

A pesar de que en la mayoría de citas importantes a las que acude, Sofía suele deslumbrar con diseños de firma que no resultan especialmente ostentosos, pero que sí tienen un toque diferencial, para su día a día, la duquesa de Huéscar suele llevar una suerte de ‘uniforme’. Los vaqueros de tipo culotte y las zapatillas son dos de las prendas que no faltan en su armario, al igual que los trench básicos, sobre todo en tonos neutros. Prendas sencillas que configuran un fondo de armario impecable que da respuesta a cualquier situación y a las que ahora suma el chaleco largo en la gama cromática del beis, mucho más versátil y sofisticada.

Un momento feliz

Los duques de Huéscar disfrutan de una feliz etapa en su vida. La pareja, que dio la bienvenida hace unos meses a su primera hija, Rosario, se ha mudado a un nuevo ático cerca del Palacio de Liria donde además va a celebrarse muy pronto la boda del otro hijo del duque de Alba, Carlos, con Belén Corsini.