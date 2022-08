Beatriz Trapote se despide de Víctor Janeiro con unas emotivas palabras

Víctor Janeiro está ultimando detalles para embarcase en su nueva aventura a bordo de Telecinco. Comienza la cuenta atrás para el arranque de Pesadilla en el paraíso, pues mañana la vida en la granja será ya una realidad. El torero se suma así a la lista de los 16 concursantes que se disponen a convivir sin ninguna comodidad en un entorno rural. El diestro, que ha vuelto al foco mediático, ¿será capaz de sobrevivir? Su mujer lo tiene claro.

“Papi, ya no te queda nada para emprender rumbo a tu nueva aventura. Sabemos que lo vas a hacer súper bien porque eres auténtico”, ha comenzado escribiendo Beatriz Trapote en una fotografía en su cuenta de Instagram. Y es que, pese a todos los rumores sobre presuntas infidelidades que estas semanas han rondado al rededor de la pareja, la periodista tiene claro con quién quiere seguir compartiendo su vida. “Te echaremos de menos…pero esperaremos hasta que finalices tu experiencia para poder abrazarte y darte todos los besos de buenas noches que te guardaremos en una cajita!!!”, ha finalizado su comunicado.

Hace apenas unos días, el nombre de Víctor Janeiro volvió a la palestra mediática. Al parecer, una mujer llamada Irene López se sentó en Ya es verano para sacar a la luz unas conversaciones subidas de tono que mantuvo durante cuatro años con el torero. Sin pelos en la lengua, la supuesta amante relató cómo su tonteo comenzó en las redes sociales, pasando de una oferta de trabajo a una deslealtad hacia su mujer. Irene narró que se había puesto en contacto con él para ofrecerle un bolo a Beatriz y que, con el paso de los días, la conversación pasó de amistosa a algo más.

Siguiendo el hilo de la conversación, la presunta amante quiso añadir que a ella no le gustaría estar en la situación de la mujer del torero, aunque su intención no era sacar a la luz este secreto: “Yo nunca hubiera llamado a televisión para contar esto, pero se filtró, me preguntaron y yo dije que sí, porque soy muy sincera”. Unas palabras que no sentaron nada bien al hermano de Jesulín que, días después, quiso responder tajante: “Para eso están los juzgados y los jueces. La ley siempre está por encima de todas esas cosas”.

La última vez que la pareja se dejó ver junta en la televisión fue el pasado mes de julio, cuando acudieron a Déjate querer y ofrecieron una de sus entrevistas más sinceras y emotivas. Para ellos, como ya han demostrado en más de una ocasión, la familia es muy importante, aunque no ha sido fácil llegar al punto de felicidad en el que se encuentran hoy. “Ha sido muy duro. Más cuando te planteas que quieres ser mamá y te dicen que no es posible de la forma natural”, confesó Beatriz, que tuvo que recurrir a la reproducción asistida para cumplir su sueño de ser mamá. Pese a las dificultades, el torero y la periodista han conseguido consolidarse como un tándem perfecto que a día de hoy sigue en pie, luchando por seguir compartiendo la vida.