Bárbara Lennie, embarazada de su primer hijo junto a Diego Postigo

Bárbara Lennie está de enhorabuena. La actriz está esperando su primer hijo junto a Diego Postigo. Una feliz noticia para la intérprete y para su pareja, Diego Postigo que acaban de cumplir seis años de amor.

La artista y el ex marido de Bimba Bosé empezaron a salir a finales de 2016, tres años después de separarse de la hija de Lucía Dominguín. Sin embargo, su relación no se hizo pública hasta un año más tarde, varios meses después de la muerte de Bimba Bosé.

Para Diego Postigo, este será su tercer hijo. El productor de cine fue padre junto a la modelo de dos niñas, Dora y June, de dieciocho y once años respectivamente. Ha sido la revista ¡Hola! la que ha confirmado la feliz noticia, aunque por ahora ninguno de los protagonistas se ha pronunciado al respecto. De hecho, no se tenía constancia del estado de la intérprete ni se cuenta con más información sobre la llegada del nuevo miembro a la familia.

Aunque para Bárbara Lennie está será su primera experiencia como madre, la actriz mantiene una estrecha relación con las dos hijas de su pareja. De hecho, ella misma reconoció hace tiempo que le habían cambiado la existencia y no es extraño que publique imágenes junto a ellas en sus redes sociales. Es más, en una reciente entrega de premios, la intérprete confirmó la buena sintonía que tiene tanto con Dora como con June. «Con June la vida es divertida, es un terremoto maravilloso. Las dos son geniales, me siento muy afortunada. Ha sido un descubrimiento para mí, me han cambiado la existencia. Estoy muy feliz de poder estar en su vida y que ellas estén en la mía», dijo.

No hay que olvidar que Bárbara Lennie fue un gran apoyo para Diego Postigo tras la prematura muerte de su ex mujer, Bimba Bosé, a consecuencia de un cáncer. La actriz estuvo al lado de su pareja en uno de los momentos más complicados no solo para su vida, sino también para la de sus hijas.

Además de su relación sentimental, entre Bárbara Lennie y Diego Postigo también han colaborado juntos en algunos proyectos. La actriz y el productor han trabajado juntos en algunos cortometrajes, como Otro de esos sueños tuyos y Actriz en promoción. Su último proyecto tuvo lugar en 2020, con Hermanas, una serie de televisión dirigida por Diego Postigo para HBO.

Mientras que Postigo estuvo muchos años con Bimba Bosé, con la que siempre mantuvo una buena relación. En el caso de Bárbara Lennie, antes de conocer a su actual pareja salió con el cineasta Jonás Trueba y con el actor Israel Elejalde.

Aunque ahora ambos dan un importante paso en su relación con el nacimiento de su primer hijo en común, se desconoce si la pareja tiene planes de boda de cara al futuro.