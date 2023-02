El increíble baño de masas de Shakira con sus fans en su 46 cumpleaños

La jornada del jueves ha sido una de las más especiales de los últimos tiempos para Shakira, y no es para menos. Pese a haber vivido una ruptura inesperada con Gerard Piqué y el posterior inicio de un romance entre el ex futbolista y Clara Chía, la de Barranquilla ha sabido armarse de valor y anteponerse a las circunstancias haciendo de la música su principal arma. Es por ello que, hace casi un mes, la colombiana sacaba a la luz su Session 53 junto a Bizarrap, batiendo récords en cuestión de horas y alistando en sus filas de seguidores a un montón de personas más, que la apoyan tanto como artista como en su faceta más íntima por todo lo vivido en el ámbito amoroso.

Día tras día, la intérprete de Waka Waka ha sentido el cariño de sus fans a través de sus redes sociales y en los aledaños de su casa de Barcelona, la cual se ha convertido en lo más parecido a un «templo de culto» para las personas que no quieren perderse los movimientos de su ídolo y darla fuerza para que supere el desamor lo antes posible. Algo que la propia Shakira ha querido agradecer en un primer momento desde su balcón, saliendo a saludar amablemente a toda la gente que permanecía en la calle esperando a que tuviera lugar un hecho que finalmente ha sucedido.

Tan arropada se ha sentido la colombiana, que además de decir «hola» con su mano a sus seguidores, ha querido dedicarles uno de sus famosos bailes, recibiendo por ello un sinfín de ovaciones y aplausos con los que ha demostrado ser una de las artistas más queridas del momento. Una avalancha de amor que no ha pasado desapercibida para Shakira, que ha querido bajar a devolver todo el amor recibido a sus fans con abrazos y besos que probablemente no esperaban las personas que había allí presentes, sacando así a relucir la de Barranquilla su faceta más cercana en un momento que probablemente no esté siendo nada fácil para ella.

La reina del pop latino y de Twitter

Por si fuera poco, Shakira también se ha convertido en la gran protagonista del 2 de febrero a través de plataformas como Twitter. A lo largo de las 24 horas de la jornada en cuestión, ha llamado especialmente la atención que, en la lista de Trending Topic, ha estado muy presente el hashtag #HappyBirthdayShakira, en el que han participado personas de todos los rincones del planeta como por ejemplo el amigo y compañero de profesión de la cantante, Alejandro Sanz. Un cariño muy diferente al que ha recibido Gerard Piqué que, a diferencia de su ex, no ha tenido protagonismo reseñable dentro del universo 2.0, siendo él mismo el que ha querido recordar a sus seguidores que ha cumplido 36 años escribiendo un tweet.