La primera jornada del FesTVal de Vitoria ha acogido la presentación de ‘Celebrity Bake Off España’, un concurso culinario, adaptación del famoso formato de Love Productions ‘The Great British Bake Off’, licenciado por BBC Studios Distribution. Como maestros de ceremonias se ha elegido a Paula Vázquez y Brays Efe, y que contará con dos jueces de categoría como son Clara Villalón y Frédéric Bau. Una docena de afamados concursantes pasteleros de la talla de Pablo Rivero, Chenoa, Soraya Arnelas, Adriana Torrebejano, James Rhodes, Andrés Velencoso, Iturralde González, Esty Quesada, Yolanda Ramos, Paula Gonu, Joan Capdevila y Esperanza Aguirre, fichaje estrella de esta primera edición, se batirán en duelo.

Acompañados de los dos presentadores y de la directora del programa, los ocho primeros aspirantes mencionados han participado en la rueda de prensa organizada a modo de presentación, en la que han aprovechado para resumir su paso por un programa, que ellos mismos definen como provechoso y, sobre todo, muy divertido.

Una de las más divertidas durante la presentación de ‘Bake Off’ fue Chenoa. La argentina está radiante por varios motivos, pero especialmente por la proximidad de su boda con el doctor Miguel Encinas. Después de tener que posponerla por la pandemia, la exconcursante de ‘OT 1’ se dará el sí quiero pronto con su chico.

Mientras tanto, la ex de David Bisbal ha hecho una incursión para ponerse el delantal, algo que no se le da demasiado bien pero que afronta con ilusión: «Cocinar no sé mucho, pero limpiar… Soy obsesiva con el orden. Me he reído de mi porque estaba muy encorsetada en mi zona de confort, he disfrutado mucho», señaló.

También los hay que se muestran encantados con poder aprender cómo se elaboran deliciosos dulces. Atentos a las palabras de James Rhoden, quien asegura que «Ahora mi mujer es la más feliz del mundo porque ahora hay torrijas, tartas… y antes era impensable. Me casé hace dos días». Por su parte, Pablo Rivero no pudo ocultar lo que le apasiona comer: «La he liado bastante parda, vi el cielo cuando me dijeron de participar en el programa, soy un gordo en potencia. No había tocado una cocina en mi vida, pero ha sido muy guay, ha sido como estar en un campamento», bromea.

Más problemas tuvo Adriana Torrebejano. La actriz es intolerante al gluten: «Solo he podido probar los postres que no llevaran harina, pero sí que he dado visibilidad porque me he cagado en todo por no probarlos. La vida de una celiaca es bastante dura», confiesa.

Quien se mostró muy dialogante durante la puesta de largo de ‘Bake Off’ fue Soraya Arnelas. La cantante ha hecho la grabación embarazada de su próxima hija, algo que reconoce haber sido «increíble». Al mismo tiempo, cuenta que «me ponía menos nerviosa delante del fogón que cuando voy a subir al escenario, la adrenalina es completamente diferente, he cocinado tranquila, he disfrutado un montón, he aprendido un montón y la verdad es que ha sido de esos programas inolvidables y que volvería a repetir una y cien mil veces».