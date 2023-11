La atrevida imagen de Úrsula Corberó sobre el escenario junto a Madonna

Madonna volvió a revolucionar ayer Barcelona durante el segundo y último concierto que ofreció en la ciudad condal dentro de su gira The Celebration Tour. Sin embargo, y ante la sorpresa de todos los espectadores, en esta ocasión decidió subir al escenario a la actriz española Úrsula Corberó para protagonizar uno de los momentos más divertidos y sensuales de la noche. Al ritmo de su tema Vogue, ambas realizaron una performance que provocó un auténtico revuelo entre el público que se encontraba en el Palau Sant Jordi.

Úrsula Corberó en el escenario junto a Madonna / Redes sociales

La cantante y la actriz se conocieron en un avión hace un par de años y desde entonces han mostrado la buena relación que las une. Ayer, durante el concierto de la reina del pop, Úrsula no pudo esconder la emoción que le provocaba poder formar parte del show. Vestida de negro, a juego con la artista, se sentó en una silla junto a Madonna para puntuar con pancartas a los bailarines que intentaban seducirlas con sus movimientos. Un momento donde ambas también mostraron sus dotes de atracción y que fue captado y publicado en redes sociales por Miranda Makaroff, quien la acompañaba junto a Chino Darín, y que ya se ha hecho viral.

🆕️ | Úrsula Corberó on stage with Madonna during the 2nd concert of the Celebration Tour with in Barcelona, Spain. pic.twitter.com/h13Pl7AKR9 — Úrsula Corberó Updates (@ucorberoupdates) November 3, 2023

Fue la propia Úrsula Corberó quien contó en 2021 cómo había conocido a la cantante en una entrevista con Jimmy Fallon. «Estaba en Los Ángeles y viajaba a Madrid, pero tenía que hacer escala en Londres. Cuando entré en el avión, fui al baño y al volver a mi sitio me encontré con Madonna», explicó. Lo que no esperaba la española era que la artista fuera a confesarle la admiración que le profesaba: «Solo quería decirte que soy una gran fan tuya, que me encanta La casa de papel y que Tokio es mi personaje preferido», dijo ante el asombro de la actriz.

Tal revelación dejo muda a Úrsula Corberó. «Intenté decir algo, pero no me salió ni una palabra», reconoció. Y ante esta situación, Madonna llegó a preguntarle: «¿Sabes quién soy?». Por supuesto que la intérprete no solo sabía quién era sino que aprovechó la ocasión para hablar con ella e intercambiar sus teléfonos. «¡Veía a Madonna con mi teléfono en su mano!», señaló. Pero lo mejor fue cuando la autora de La isla bonita le mandó un mensaje a Úrsula para decirle que había olvidado su pasaporte en el asiento. «Pude volver a casa gracias a Madonna», relató.

Madonna durante un concierto en Londres / Gtres

Un año después de conocerse, ambas volvieron a encontrarse en la fiesta por la reedición del libro SEX de Madonna, que tuvo lugar en Miami. Allí, las dos se hicieron una fotografía que Úrsula no dudó en subir a sus redes sociales con un claro mensaje a la reina del pop: «Te quiero, Madonna». Al parecer, el cariño es mutuo, por lo que anoche la cantante no dudaba en contar con la actriz catalana en su concierto, donde demostró que se encuentra en plena forma tras la infección bacteriana grave que le llevó a la UCI el pasado mes de junio y que le obligó a parar su gira mundial durante varias semanas.