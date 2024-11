El ataque de Amor Romeira a Asraf Beno: "Lo siguiente será la separación"

Amor Romeira ha dejado clara su opinión sobre Asraf Beno tras salir a la luz que Isa Pantoja se encuentra embarazada de 9 semanas. A su llegada a Sevilla, ciudad a la que se ha desplazado para recoger un premio, ha atendido a los medios allí presentes. «Me alegro muchísimo», ha dicho sobre el estado de buen esperanza de la hija de Isabel Pantoja.

Sin embargo, segundos después ha lanzado un dardo directo a Beno. «Ya tiene lo que quería, un embarazo de Isa Pantoja. Lo siguiente será la separación os lo aviso. Ya lo tiene todo. Está casado y ahora el hijo…», ha dicho con ironía.

Amor Romeira en una entrevista para ‘Mtmad Outdoor’. (Foto: Telecinco)

Sus declaraciones no han terminado ahí. «Seguirá viviendo de la renta y el apellido Pantoja», ha dicho. Amor Romeira ha insistido en que se alegra del embarazo de Isa, pero que su pareja no termina de convencerla. «He vivido cosas entonces no lo compro. Todo el mundo sabe que no soy ahora amiga de Isa Pantoja por culpa de Asraf. Si Asraf quiere contar el motivo por el qu deje de ser amiga de Isa que lo cuente él», ha añadido.

Por otro lado, Amor también ha hablado de la relación entre Isa y Anabel y ha asegurado que la primera no es agradecida con la influencer. «Anabel es imparcial con toda su familia. Siempre está», ha dicho.

Amor Romeira en un evento. (Foto: Gtres)

Las reacciones al embarazo de Isa Pantoja

Han pasado tan sólo unos días desde que Isa Pantoja y Asraf Beno anunciaron a golpe de entrevista en Lecturas que esperan su primer hijo en común. Lejos de mantenerse al margen debido al distanciamiento que mantiene con su hermana, Kiko Rivera le envió un mensaje vía Instagram. «Una nueva vida siempre es motivo de celebración. Aunque las cosas no estén bien, no hay motivo para no felicitarte. ¡Enhorabuena! Ojalá venga con mucha salud», dijo el DJ.

Por otro lado, María del Monte ha reaccionado este mismo 15 de noviembre. «Sin lugar a dudas que a la vida lleguen personas es extraordinario, lo malo es que se vayan», ha dicho. «Yo lo que quiero es que sea feliz», ha añadido.

Isa Pantoja en Madrid. (Foto: Gtres)

También ha salido a la luz la reacción de la intérprete de Marinero de luces, quien lleva un tiempo distanciada de su hija. «Isabel Pantoja estaba en Madrid acompañada de tres personas más. Cuatro en total, entre ellas Agustín Pantoja. Es él quien se entera de esta noticia, muy buena para todos, pero para ellos no sé», comenzó diciendo Leticia Requejo en TardeAR. «Él se lo comunica a su hermana como una noticia más, una normal. Fue sobre las 22:00 de la noche, me encantaría deciros que viendo TardeAR, pero no», prosiguió.

«Me confirman que Isabel no tuvo ni un ápice de reacción, de alegría ni felicidad. Me hablan que hay un momento tenso en el ambiente. El primero en reaccionar fue Agustín, que critica el ‘modus operandi’ de cómo ha comunicado esta noticia vía exclusiva, que el mismo que Anabel, ahí lo dejo. Después de esta primera impresión del tío de Isa y pasados unos minutos, a pesar de que no hubiera una primera reacción por parte de lsabel, me confirman que de la propia boca de la artista sale la frase ‘espero que las cosas vayan bien’», terminó diciendo la comunicadora.