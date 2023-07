Pese a que Anabel Pantoja continúa con su estrategia de seguir alejada de los focos de la televisión, lo cierto es que sus movimientos le sitúan constantemente en la primera línea mediática de la crónica social del país. Sin ir más lejos, su tensión con Amor Romeira le ha hecho ser protagonista de las últimas jornadas informativas y es que, al parecer, su relación de amistad con la canaria estaría sufriendo un gran revés. Tal y como ha contado la ex concursante de Gran Hermano, hace tan solo unas semanas la sobrina de la tonadillera celebró su cumpleaños y no fue invitada, algo que aunque en un principio le dolió, consiguió solucionar con ella días más tarde. No obstante, la tensión se reavivó entre ellas cuando Anabel publicaba una fotografía junto a Sofía Suescún, una de las archienemigas de la canaria.

En 2018, Amor Romeira denunció a Suescun por sentirse ofendida tras recibir diferentes comentarios tránsfobos a través de Twitter con frases como: «Para ser tío, pocos huevos tienes». Una época en la que Amor reconoce que lo pasó muy mal por Sofía y que a día de hoy le duele verla junto a Anabel quien, hasta ahora, la definía como una de sus grandes amigas.

Esta nueva polémica se une a la larga lista de tensiones que ha afectado al entorno más cercano de Anabel. Más allá de Amor, cabe recordar que su salida de Supervivientes le hizo distanciarse de sus compañeros de Sálvame, de quienes recibió críticas muy duras sobre su concurso y con los que sigue sin volver a retomar la relación de amistad que les unía antes. Belén Esteban parece abstenerse ante eso ya que sigue teniendo una relación muy estrecha con la sevillana pese a que en algún momento también tuvieron trifulcas televisivas que pusieron en «jaque mate» su amistad.

Tal y como reveló la propia Anabel, su tensión vendría relacionada con el negocio de joyas que ambas poseían fuera de Sálvame. En la promoción de las joyas surgió el problema y es que Anabel habría utilizado el reclamo de los «regalos navideños» para publicitar los productos, algo que minutos antes lo hacía de la misma manera la de Paracuellos. Finalmente todo pudo arreglarse y ambas siguen manteniendo una gran amistad.

Por otro lado, la relación con su primo Kiko Rivera, a quien ella siempre ha considerado como un hermano, no para de sumergirse en constantes altibajos. Tal y como recogió el propio Kiko en el plató de Sálvame Deluxe el pasado mayo de 2022, el Dj había decidido poner tierra de por medio con su prima tras su distanciamiento con su madre: «Hay un determinado momento que ella cambia conmigo. Lo noté en sus comportamientos. Yo podré ser mejor o peor pero siempre he sido igual, cometo mis errores y tengo mis virtudes, pero siempre soy igual. Ha pasado de ser una persona con la que daba gusto estar a ser una persona que no sé si es mi prima Anabel o Jennifer López», manifestaba. Unas palabras que llegaban justo tras ausentarse en su boda con Omar Sánchez tras el fallecimiento de la abuela de ambos en septiembre de 2021.

Sin embargo, es reseñable explicar que hace tan solo unas semanas Kiko volvía a sufrir un revés médico que le obligaba a estar ingresado en el hospital y, sin dudarlo y para sorpresa de muchos, Anabel compartió un mensaje de ánimo en sus redes para su primo, dejando entrever que la relación entre ellos podría haber mejorado.