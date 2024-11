Asraf Beno destapa la dura advertencia que recibió de Isabel Pantoja: "Me llamó garrapata"

Asraf Beno no quiere estar más tiempo callado. Se ha sentado en un conocido plató de televisión y ha destapado la advertencia que recibió por parte de su suegra, Isabel Pantoja. Asegura que la cantante le dijo que tenía a «todos» sus abogados preparados para llevarle delante de los tribunales. ¿El motivo? El conflicto que tuvo con Chabelita durante sus primeros años de relación.

Telecinco emitió un vídeo que demostraba los problemas que Isa Pantoja tenía con Asraf. Les pillaron discutiendo y él le agarró del brazo para dar por zanjada la pelea. Las imágenes escandalizaron a más de uno e Isabel formaba parte de este grupo.

Asraf Beno hablando de Isabel Pantoja en Telecinco. (Foto: ¡De Viernes!’

«Su madre me llamó ‘garrapata’ después del polémico vídeo en el que agarro del brazo a Isa. Me llamó ‘garrapata’ y me dijo tenía todos los abogados preparados. ‘Te voy a demandar’. Es increíble lo que pasa allí», ha declarado en ¡De Viernes!

Lo cierto es que la conexión entre Isabel Pantoja y Asraf Beno nunca ha sido buena, tanto es así que el modelo le llegó a decir a Chabelita en un programa de televisión que su familia era «una familia de mierda». Jamás se ha sentido aceptado, de hecho la tonadillera siempre prefirió a Omar Montes, ex de Isa.

Asraf Beno señala a Isabel Pantoja

Siempre siguiendo el relato de Asraf Beno, la cantante supuestamente le advirtió con sus abogados. Quería que dejase a su hija y le acusó de estar aprovechándose de la situación. El modelo defiende que ha vivido un tormento al lado de Isabel, pues nunca contó con su aprobación.

Isabel Pantoja en Jerez de la Frontera. (Foto: Gtres)

«He visto cosas que no son normales de una madre. Una madre está contigo siempre. Isa, por ejemplo, ha sido muy revoltosa, pero no por ello tienes que dejar de hablar a tu hija. Ella mete mierda a Isa sobre sus parejas y les dice que no le gustan… No todos podemos gustarle», declara en el espacio presentado por Santiago Acosta y Beatriz Archidona.

«Yo solo tengo que gustar a Isa, no tengo que gustar a nadie más. Yo he tenido que aguantar muchas cosas», comenta en un tono tajante. Se siente dolido y quiere expresarlo, pues durante mucho tiempo estuvo guardando silencio, pensando que este detalle acercaría a madre e hija, pero no ha sido así.

Asraf Beno pone en valor a Isa Pantoja

Isa Pantoja en el plató de ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

A Asraf Beno no le ha templado la voz al afirmar: «Tengo mucho rencor a Isabel Pantoja». Reconoce que no puede perdonar el gesto que tuvo con él hace unos años. La cantante invitó a Omar Montes a su fiesta de cumpleaños, siendo consciente los problemas que este último tenía con Asraf. «Me sentí muy incómodo», afirmó en su momento. «Es por una cuestión de lógica. Es incómodo que dos personas que no se llevan bien estén en el mismo sitio».

No obstante, lo que más le ha dolido son los desplantes que está recibiendo su mujer. «Isa es una niña que le hace falta mucho cariño y lo que menos necesita son desplantes y feos». También ha puesto en valor la buena voluntad que tiene la colaboradora, quien está dispuesta a ayudar a los Pantoja cuando atraviesen un mal momento.

«Ella ya ha cortado. Tiene claro que no quiere saber nada de su familia, pero luego dice que si la necesitaban seguirá estando», recalca para zanjar su entrevista.