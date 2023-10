¿Qué hacía Isabel Pantoja mientras su hija iba camino hacía el altar? Esta es la pregunta más repetida de los últimos días después de que la tonadillera fuera, nuevamente, la gran ausente en una cita ineludible para su hija: su boda con Asraf Beno. La televisiva contrajo matrimonio con el ex Supervivientes el pasado martes, ante notario. Sin embargo, no fue hasta el viernes cuando celebraron su gran día con una ceremonia en la exclusiva hacienda ‘Al Baraka’, ubicada en el municipio sevillano de Alcalá de Guadaira, en Sevilla.

A pesar de que muchos esperaban que la tonadillera llegara por sorpresa a la boda, finalmente declinó la invitación. Pero ¿Por qué? Que la relación entre madre e hija se viene resistiendo desde hace varios meses atrás y no pasa, por ende, por su mejor momento, es más que evidente. Prueba de ello son de hecho, las palabras que la propia Isa pronunció escasos días antes de pronunciar el Sí, quiero: «Ahora mismo no tenemos relación». «Creo que no va a ir a la boda, no lo sé, yo no la juzgo por no ir, pero no quiero que nadie la juzgue. Evidentemente me gustaría que fuera…Estoy con la conciencia tranquila de que he intentado acercarme y estar bien», dijo. Sin embargo, a esto cabría sumar otros factores que hicieron que Isabel ‘fallara’ a su hija en un día tan especial.

Isabel Pantoja en Sevilla / Gtres

Según ha contado Antonio Rossi en el programa Vamos a Ver, mientras Isa Pantoja y Asraf Beno se convertían en marido y mujer, Isabel Pantoja se encontraba en el hospital tratando un asunto de salud que debía atender con urgencia y por el que se habría sometido a varias pruebas en los últimos días. «Ella se fue el domingo anterior a la boda, salió de Cantora a mediodía porque el lunes tenía en Córdoba un ingreso hospitalario en un centro de especialidades. Ha pasado toda la semana haciéndose pruebas médicas», ha relatado el periodista.

«Ella fue a un centro de especialidades público, de la Junta de Andalucía, y estuvo acompañada por una amiga. Sé que finalmente no la ingresaron, estuvo en Córdoba toda la semana esperando pruebas y regresó a Cantora el sábado. Estaba programado desde hace tiempo, porque se estaba cuidando algo que se tiene que cuidar. Sé que estaba preocupada», ha añadido Rossi que, además, ha querido apuntalar que «hasta donde yo sé, Isabel está bien».

Isabel Pantoja en Sevilla / Gtres

En este sentido, el colaborador del programa de Telecinco ha confirmado que la actual afección en el estado de salud de la intérprete de Marinero de luces, no tiene nada que ver con el problema de visión que casi deja a la artista ciega hace unos meses. Isabel Pantoja sufrió, cabe recordar, una infección que detectó tarde en su ojo izquierdo, el pasado verano. Lo que le hizo llegar a plantearse, incluso, suspender su gira por América al no poder actuar con normalidad: «No podía mover la cabeza, ni bailar, ni hacer giros bruscos. Perdió casi la visión completa del ojo izquierdo y está recuperándose. Está al 80%», aseguró entonces Antonio.