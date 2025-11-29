Así es Eulalia de Orleans-Borbón: quiénes son sus padres, cuántos años tiene y qué hace

Como sucede todos los años desde 1992, París se viste de gala para recibir uno de los acontecimientos más importantes de la temporada: el baile de debutantes. El evento está firmado por Ophélie Renouard, una elegante empresaria que se encarga de seleccionar a las jóvenes del momento. Una de las que ha recibido la invitación es Eulalia de Orleans-Borbón, hija de Álvaro de Orleans-Borbón, prima y ahijada de Juan Carlos I. De esta forma, brillará con fuerza en el hotel Shangri-La junto a otra española, Eugenia de Borbon, nieta de Beatriz de Orleans.

Eulalia tiene 19 años y los expertos recuerdan que todavía debe recorrer un largo camino, pero ya ha dado muestras de haber heredado el talento social de su familia. Siempre ha estado mu bien relacionada porque, como decimos, sus padres forman parte de la alta sociedad. En concreto, su madre, Antonella Rendinna, pertenece a una importante dinastía que se caracteriza por la discreción. Es decir, es un clan influyente, pero ninguno de sus miembros está interesado en generar revuelos mediáticos.

La joya de la alta sociedad

Eulalia de Orleans-Borbón tiene un perfil muy interesante. Ha seguido los mismos pasos de sus padres, pero ella sí disfruta de cierta repercusión mediática. Sus relaciones personales le han convertido en una persona interesante y los mejores medios se hacen eco de su presencia. Según los datos que hemos recogido, mantiene una estrecha relación con la familia Grimaldi, de hecho, ha asistido al Baile de la Rosa, el prestigioso evento que se celebra en el Principado todos los años.

Eulalia de Orleans-Borbón posando. (Foto: Instagram)

Los expertos daban por hecho que Eulalia iba a estar entre la lista de invitados al Baile de Debutantes de París y hace unos días se confirmaron los rumores. Su presencia está más que justificada, pues no sólo pertenece a una dinastía importante, sino que se ha construido su propio nombre en las redes sociales, donde muestra cómo es su día a día y da pistas sobre sus preferencias estéticas.

La hija de Antonella Rendinna acumula más de 13.000 seguidores en Instagram, plataforma que le sirve como altavoz. Tal y como se aprecian en las imágenes que publica, ha pasado gran parte de su vida en Mónaco, aunque ahora reside en Escocia porque es allí donde cursa sus estudios universitarios.

Habla seis idiomas y estudia economía

Eulalia de Orleans-Borbón no se ha dejado distraer por el brillo de la alta sociedad y está enfocada en sus estudios. Es una joven muy preparada que habla seis idiomas: inglés, francés, italiano, español, alemán y ruso. Está estudiando Economía y Finanzas en St Andrews, una de las mejores universidades de Escocia, aunque siempre que tiene ocasión hace un hueco en su agenda y aprovecha para realizar algún viaje o visitar a su familia.

Su tatarabuela fue la infanta Eulalia, hija menor de la reina Isabel II de España, y siempre ha tenido presente cuáles son sus orígenes, por eso actúa en consecuencia y se deja ver en determinados eventos. No es extraño verla, pero tampoco es algo que suceda de manera recurrente y esto la convierte en alguien verdaderamente interesante. Por ese motivo, durante su participación en el Baile de Debutantes habrá muchos ojos puestos en ella y ya han trascendido algunos detalles.

Según confirman fuentes cercanas al evento, llevará un vestido de alta costura del diseñador libanés Tony Ward. Sin duda, una apuesta segura que atraerá la atención de todo el mundo.