Así es Aldara, la desconocida hermana de Tamara Falcó que dijo ‘no’ al Baile de Debutante

Aldara Falcó tiene 27 años. Es la hija menor del fallecido Carlos Falcó y de la aristócrata Fátima de la Cierva, así que pertenece a una de las familias más importantes de la crónica social. Es hermana de Tamara Falcó y forma parte de un selecto círculo al que sólo tienen acceso un reducido grupo de privilegiados. Según nuestros datos, en su día le propusieron participar en el Baile de Debutantes de París, pero ella rechazó la propuesta porque no está interesada en convertirse en un personaje público.

LOOK sigue de cierta el mencionado evento. Se celebra en la capital francesa y tiene como objetivo presentar en sociedad a las jóvenes promesas de las altas esferas. Es una oportunidad perfecta para hacer contactos, despertar el interés del público y crear imagen de marca. Sin embargo, la hermana de Tamara Falcó ha optado por llevar una vida tranquila y alejada del ruido mediático. Sus intereses están enfocados a la vida académica, de hecho ha sido aceptada en la prestigiosa Harvard Kennedy School.

Aldara Falcó dando clase. (Foto: Instagram)

Aldara Falcó lo tiene todo para ocupar la portada de cualquier revista, de hecho, tiene muchos temas de los que hablar: cómo se lleva con su hermana Tamara, qué tipo de relación tiene con Ester Doña (la última mujer de su padre), qué le pareció el reparto de la herencia y un sinfín de cuestiones que los espectadores desean saber. No obstante, ella se ha adentrado de lleno del mundo académicos, está cursando un máster de Políticas Públicas y tiene claro cuál será su futuro.

El sueño de Aldara Falcó

Muchas jóvenes sueñan con vestir firmas de lujo, usar coches de alta gama, tener el interés de los paparazzi y ocupar las portadas de las revistas del momento, pero el sueño de Aldara es otro. Ella quiere disfrutar de la Escuela Harvard Kennedy, ubicada en Massachusetts. Según hemos comprobado, es una de las doce escuelas que tiene la Universidad de Harvard y está especializada en postgrados. Todos ellos tienen que ver con la enseñanza, con la política y con las relaciones internacionales, así que esto nos da muchas pistas para descubrir cuál será el futuro de la hermana de Tamara Falcó.

La protagonista de nuestra noticia se licenció en Matemáticas y Filosofía al mismo tiempo por la Universidad de Viena y fuentes cercanas a su entorno garantizan que siempre ha sido muy responsable con los estudios. En un primer momento quería formarse en Química, pero finalmente cambió de idea y decidió modificar su hoja de ruta porque se dio cuenta de que sus verdaderos intereses tenían mucho que ver con la política.

Tamara Falcó en un coche. (Foto: Gtres)

A pesar de su acomodada posición, ya tiene una amplia experiencia en el mercado laboral y ha trabajado dando clases el Centro de Formación Padre Píquer de Madrid. Después hizo las maletas y puso rumbo a Brasil en busca de nuevas aventuras, algo que no sorprendió a nadie porque desde que era una niña demostró ser una mujer independiente y convencida de sus valores. Por eso, después de terminar el colegio se fue a Francia para estudiar en École des Roches y más tarde acabó en Inglaterra, concretamente en la All Hallows School.

Reino Unido ha sido otro de los países que han disfrutado de su presencia. Es decir, que Aldara controla perfectamente el inglés y tiene a sus espaldas un currículum académico totalmente envidiable, motivo por el cual la Comunidad de Madrid le concedió una mención honorífica. Con todo esto, la hermana de Tamara Falcó se ha convertido en la gran promesa de su generación.