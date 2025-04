Anuar Beno y Beatriz Uriarte: nueva pareja televisiva

Anuar Beno y Beatriz Uriarte son la nueva pareja sorpresa de la televisión. Ella ya lo califica como «su novio» y «el hombre de su vida». El cuñado de Isa Pi y la mediática abogada ya hacen planes juntos por la capital cuando el frenético trabajo de ella se lo permite. La confirmación de la relación se produce por una pillada de ambos en actitud muy cercana en una plaza de Madrid, antes de que ellos hicieran publico el idilio. Imágenes en las que podemos ver un beso entre la incipiente pareja.

Al igual que ella, Anuar también ha confirmado la relación con unas palabras que dejan claros sus inicios: «La verdad es que estoy muy ilusionado, muy contento y con ganas de verla más. En la premiere ella estaba sentada al lado, hubo risas y cachondeo. Nos intercambiamos los Instagram en ese momento y ya está, empezamos a hablar, congeniamos súper bien, quedamos y todo fue genial y hasta el día de hoy» ha aclarado el joven actor.

Asraf Beno y Beatriz Uriarte besándose en una plaza de Madrid (Foto: Mediaset)

Cuñada de Isa Pantoja

La abogada se convierte, tras confirmarse esta relación, en la cuñada de Isa Pi. La hija de Isabel Pantoja está casada con Asraf Beno que es hermano de Anuar. Por tanto, Uriarte se convertirá en tía del hijo que espera la hija de la autora de Marinero de Luces que ya se encuentra en un estado avanzado de gestación.

Isa Pantoja y Asraf Beno en el día de su boda. (Foto: Instagram)

Pistas en redes sociales

Ambos se siguen en redes sociales y los me gusta se suceden desde principios de año pero no han dejado pistas evidentes sobre su relación. No ha habido fotografías juntos, ni comentarios que pudieran hacernos pensar que entre ellos había algo más que una relación cordial. La confirmación oficial tras la pillada en las calles de Madrid vino por parte de ambos que se comunicaron directamente con los compañeros de Tardear tras la emisión de las imágenes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de URIARTE (@beatrizuriarte)

Tanto ella como él se han dado like en diferentes publicaciones. A ella le ha gustado la publicación en la que Beno cuenta como es un día en el estudio de grabación mientras que él se ha interesado por una fotografía estática de la jurista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anuar Beno ✨ (@anuarbeno)

¿Quién es Beatriz Uriarte?

La abogada penalista, perteneciente al despacho de abogados Ospina, capitaneado por Juan Gonzalo Ospina, saltó a la fama por ser la defensa de la familia de Edwin Arrieta. Tras este juicio tan mediático, la experta en derecho penal ha afrontado la defensa de otros rostros conocidos como de Juan José Ballesta El Bola’ Es asidua a los programas de televisión donde se tratan sucesos y colaboradora de Fiesta y Vamos a ver entre otros formatos.

Affaire con Cristian Suescun

Hace meses, la jurista fue relacionada con el hijo de Maite Galdeano por una foto que ambos compartieron juntos en un ascensor. Tras la publicación, se alimentaron los rumores sobre una posible relación entre ellos. Fue el propio Suescun quien desmintió la información aclarando que entre él y la joven abogada solo hay «una bonita amistad».